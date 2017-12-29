【大昌投顧】盤前分析－中長期留意未來電動車整體發展趨勢



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走高，早盤攻高，一度漲逾百點，量能也見回溫，雖然盤中一度收斂漲幅，但尾盤仍拉升向上，終場以上漲 80.97 點作收。短線上月線趨勢翻揚，重返支撐，可留意能否挑戰季線，雖然外資仍是元旦過後才可能更增進買氣，不過連二買，挹注台股動能，能否再延續持續觀察。

2. 櫃買指數與加權指數同步走高，也見量能略有回升，重返月、季線支撐，能否再創波段新高，持續觀察，若量價能夠維持同步，對整體走勢較利。

3. 金融指數漲勢稍做休息，仍在月線支撐之上，短線上不宜跌破較佳。電子指數在權值股強勁反彈帶動下，漲幅明顯擴大，雖然尚未突破整理格局，但權值股回溫，相對漲勢有幫助，而強勢族群有光學元件、PCB、太陽能、設備廠等。傳產類股則由玻璃陶瓷、食品等表現較佳。

4. 台灣經濟研究院於 12/28 公布最新製造業景氣信號及燈號，信號值由 10 月的 11.46 分，增加 0.45 分至 11 月的 11.91 分，燈號維持代表低迷的黃藍燈，為連續第 6 個月的黃藍燈。

5.2018 台北國際新車大展在 2017 年 12 月 30 至 2018 年 1 月 7 日登場，共計 41 個汽車品牌參展，逾 300 款新車搶先曝光，短線上汽車零組件可題材視之，中長期則留意未來電動車整體發展趨勢。

