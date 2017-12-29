【統一證券】盤前分析－價量齊揚收復半年線，偏多操作聚焦業績股



◆盤勢分析

昨日台股在短線融資套牢賣壓逐步消化，籌碼趨於乾淨之下，盤勢緩步走強，電子族群止跌回穩，考量年報及明年台股獲利展望續佳，台股後勢有望持續回溫。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份：美股雖受新年假期將至影響，市場交易量持續清淡，走勢相對平緩；但包括 Case-Shiller 城市房價指數、11 月成屋待完成銷售，均優於市場預期，且本周將公布的初領失業救濟金人數也預期從 24.5 萬人降至 24 萬人；在川普簽署稅改法案、以及預計推動基建計畫與放鬆金融監管下，整體的政策利多將有助於美股在連假結束後，維持上揚動能。

第二、從昨日盤面作觀察，先前在蘋果利空傳言影響下連續走弱的光學族群類股，昨日以大立光為首展開強勢反彈，二線族群包括玉晶光、亞光、今國光、佳凌等個股也均表現不俗，顯現在連續兩日的融資大減後，籌碼趨向乾淨，市場悲觀情緒可望暫告一段落，並帶動台股持續消化套牢賣壓回歸強勢格局。

第三、技術面觀察。台股昨日呈現強勢走揚，實體紅 K 收復半年線關卡，KD 及 MACD 指標也呈偏多格局，外資期現貨延續買超，應趁低擇優布局。

第四、盤面觀察。受惠於供需嚴重吃緊及報價續漲題材，台勝科受法人買單加持，股價大漲 9.4%，同族群的環球晶、合晶也皆表現強勢；半導體檢測分析廠閎康 11 月刷新單月業績歷史新高，市場看好第四季業績表現及明年半導體產業成長幅度，使股價強勢漲停作收。

