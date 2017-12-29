【大慶證券】投顧盤前－年底封關日 電子轉強多方強勢表態



◆盤勢分析

美股昨日終場全面收高，在市場樂觀看待 2018 年表現的情況下，道瓊昨日再創收盤新高點，推升四大指數同步走揚，其中以道瓊上漲 0.26% 幅度最大。經濟數據方面，美國 12 月芝加哥 PMI 為 67.6，創 2011 年 3 月來高點，美國 11 月商品貿易赤字上升至 697 億美元，上週初次申請失業金人數為 24.5 萬人，優於預期，顯示美國經濟依舊溫和復甦，在國際情勢無重大變化之下，研判美股將維持高檔震盪不變。

亞股昨日表現漲多於跌，僅日股受到銀行、能源股的拖累終場收黑，一度回測月線，陸股則在貴州茅台調漲價格的帶動下開低走高，延續區間震盪的格局不變，但量能持續回升，而韓股昨日為年底前最後一個交易日，在電子、電機類股走揚的推升下跳空開高走高，表現最為強勁，但無法站回月線之上，研判將持續盤整格局。

在大立光跌深反彈，加上台積電、鴻海等電子權值股助攻之下，台股昨日以 10513 點開出，直接跳空開高站回短期均線之上，並收復半年線 10555 點大關，盤中最高來到 10592 點，儘管受到塑化類股漲多拉回影響，使漲幅收斂，但指數終場仍上漲 80 點，收在 10567 點，技術上已打出第二支腳，量能也回升到 1044 億元，台股可望展開反彈行情挑戰季線大關，觀察焦點在於量能能否持續溫和放大並持穩在 1100 億元以上。觀察盤後籌碼，外資昨日期貨多單再次加碼 2501 口，淨多單口數 51316 口，加上現貨部位同步買超 65 億元，三大法人買超 75.4 億元，顯示外資態度明顯偏多，加上內資作帳行情，今天為 2017 年封關日，研判多方勢力將強勢表態。盤面表現漲多於跌，在股王領軍之下，蘋概股表現強勁，包含聯發科、台達電、可成等都向上表態，同時也拉升二線光學股如玉晶光、亞光、今國光等反彈走揚，其他電子股包含 PCB、矽晶圓、被動元件、MOSFET，以及 3D 感測、電動車等相關族群同樣表現強勁。傳產、金融方面，先前漲多的塑化股暫時休兵，但富邦金、永豐金等金融股持續上漲，鋼鐵、造紙、紡織等族群表現同樣亮眼，推升台股昨日強勢反彈。綜觀目前盤面走勢，在外資資金逐步回籠下，電子股能否續強將左右台股反彈力道，操作方向仍以金融、傳產類股及具有題材的電子股為主流，持續看好被動元件、MOSFET、PCB、3D 感測、金融、塑化、紡織、造紙等族群，操作不宜追高。

