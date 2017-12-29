QDLP配額時隔兩年有望重啟 2018年初或發6張牌照

從2013年至今，上海市金融辦一共推出了3批共15家機構的QDLP(合格境內有限合夥人)試點。時隔近兩年，眾多外資機構也非常期待QDLP新配額的發放。

第一財經記者也從消息人士處獲悉，近期上海繼續推進QDLP試點工作，啟動了QDLP資格審核，擬在現有總額度內批準單家機構額度。記者就此事向上海金融辦和國家外匯管理局求證，截至發稿前，尚未得到回覆。

“這次很多家外資都加入了申請行列，相關部門應該已經對幾家進行了面試。比起過去幾年，現在外資機構在團隊組建和募資方面都更加成熟，就等牌照和額度，但具體批覆與否還在進程中，這次額度更可能會給新申請的機構。”一家第一批拿到QDLP額度的機構人士對第一財經記者表示，並稱2018年初可能會發放約6張牌照。

QDLP是上海先行先試的一項創新，即允許面向境內投資者募集人民幣資金，並將所募集的資金投資於海外市場，包括海外對沖基金、REITS基金等投資標的。目前獲得牌照的機構包括全球頂級對沖基金和大型資管機構，例如全球第二大對沖基金英仕曼(Man Group)、全球最大期貨管理對沖基金元盛資本管理(Winton Capital Management)、美國橡樹資本(Oak Tree)、城堡投資(Citadel)、奧氏資本(Och-Ziff)與肯陽資本(Canyon Partners)、貝萊德(Blackrock)、瑞銀全球資產管理等。

外資期待新配額發放

對於外資機構而言，在中國的“引進來”、“走出去”的雙向渠道在不斷增加。

一方面借助合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外投資者(RQFII)或者滬港通、深港通，幫助海外投資者投資A股市場和境內債券市場;另一方面通過合格境內機構投資者(QDII)或QDLP，幫助中國境內投資者投資海外市場。

不同於QDLP，更為市場所熟知的QDII不能投資海外的對沖基金等私募產品。

國家外匯管理局最新公布的數據顯示，截至2017年6月29日，132家QDII累計獲批額度為899.93億美元。而上海市金融辦也從2013年至今，一共推出了3批共15家機構的QDLP試點。

“近兩年基本沒有新的配額發放，現在外資機構都積極申請，據說這次申請的家數很多，但最終的家數和額度可能仍然會有一定控制。”某外資基金中國首代對記者表示。

據記者了解，在第一批QDLP試點過程中，從試圖通過信托銷售渠道被禁到後來尋找與私人銀行合作，QDLP試點基金一直在尋找新的銷售渠道，甚至有機構由於在很長一段時間內並沒有運用額度，因此配額此後也被取消。不過相比於當時，如今境內投資者對海外市場的認知、興趣和投資意願都在不斷上升。也有正處於申請過程中的機構表示，如今團隊的完善度和資金來源都準備得較為充分。

“此前相關機構也有流露意向，但還沒說要批新額度給我們，大家都很期待。”另一提出申請的外資資管機構市場部人士告訴記者。

2013年發放第一批QDLP額度時，也有機構表示，當時上海金融辦等部門對QDLP參與對象提出兩項要求，一是資產管理規模需超過100億美元，二是在二級市場具有多年投資經驗且整體業績表現良好，凈值波動率不曾出現大起大落。設定高準入門檻，主要是為了降低QDLP資金海外投資風險。

據悉，此前全球最大資管機構貝萊德則在取得QDLP資質後，目前共發布了兩只產品——健康科學對沖基金、美國地產私募基金。

“試點基金”從嚴審批

根據過去三批“試點基金”來看，QDLP可謂是低調問世，而且審批都較為嚴格和謹慎。

2013年，第一批的6家境外大型對沖基金公司共計獲得3億美元QDLP額度，分別是英仕曼、元盛資本管理、美國橡樹資本、城堡投資、奧氏資本、肯陽資本，每家對沖基金公司分獲5000萬美元額度。當時的這6家機構也是在眾多申請機構中脫穎而出。

時隔兩年，2015年3月，又有5家境外資管公司獲得第二批QDLP資格，額度較前翻番，均為1億美元。據悉，獲得額度得機構分別是瑞銀全球資產管理、德意志資產及財富管理、野村資產管理、EJF Capital、世邦魏理仕全球投資公司。

同年9月30日，媒體也從上海市政府自貿區案例發布會上獲悉，上海第三批QDLP試點近期已啟動，4家基金公司獲得試點資格，包括上投摩根、廣發鈞策、黑石、惠理資本。值得註意的是，前兩家為首批獲得試點的國內基金公司，廣發鈞策更是首家由國內券商控股的QDLP試點基金公司。當時每家獲批的額度同樣為1億美元。

就此後上述機構發行的產品而言，記者也獲悉，例如肯陽資本的QDLP產品名為肯陽價值實現基金(CVRF)，第一和第二批的投資門檻分別為500萬元和600萬元，產品期限同樣為5年(可延長)。 CVRF基金專註不良信用資產的投資。根據當時的資料，1995年成立以來，年化平均凈收益達11%。

就不良信用資產而言，這要求投資機構趁企業處於經營困境期間，以遠低於面值的價格買入企業不良信用資產，一旦企業恢覆資金流，就會按面值“贖回”不良資產，它就能從中賺取高額收益。

類似於肯陽資本，橡樹資本也以類似領域的專長著稱，也被稱為“華爾街禿鷲”。

橡樹資本創始人霍華德·馬克斯(Howard Marks)此前在接受第一財經記者專訪時表示，尤其看重的是信貸周期的周而覆始，並主要有四個基本階段——債務累積→債務危機→短期後果→中長期後果。

回顧上世紀80年代，各種因素綜合觸發債務危機，也就是第二階段。當時，經濟衰退、信貸緊縮、海灣戰爭、最新興起的杠桿收購失敗案例開始湧現，加速了債務危機。短期後果是，違約率飆升，如1991年為10.3%。此外，資產價格下跌、投資者出現了恐慌性拋售，其實這時投資機遇也在凸顯，“禿鷲”也聞風而動。

隨後的一個階段中，經濟開始覆蘇，資本市場重新開放，投資者心態改善，資產價格迅速反彈，投資者實現超高回報。

此外，多數對沖基金都在金融危機後受到一定贖回壓力。就業績角度來看，上世紀90年代開始，對沖基金幾乎一直跑贏標普500指數;危機後，對沖基金似乎失去了熊市獲利、牛市跑贏大盤的能力，當時央行QE大行其道，全球股市屢創新高，對沖基金的漲勢又跑不贏指數，這也造成了不少投資者的懷疑甚至贖回。

不過，隨著海內外投資者認知的深入，他們的看法也在變化。桐灣投資管理咨詢董事長兼總裁李宏此前對記者表示，並不能將對沖基金與指數基金做簡單的收益比較，因為兩者追求的目標不同——前者追求風險調節後的收益，後者則希望通過承擔市場風險獲得其帶來的溢價。

本文作者周艾琳，編輯於艦，來自第一財經，原文標題《QDLP配額時隔兩年有望重啟》

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