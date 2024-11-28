〈凱基金法說〉股利政策長期穩定、保持成長 凱壽配息須經保局核准

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-28 18:47

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凱基金 (2883-TW) 今 (28) 日召開線上法說會，由財務長黃碧玲主持，法人關切股利政策議題，她表示，會考慮長期股利的穩定性，在可能的情況下保持一定成長，今年整體獲利成長不錯，會考量各子公司上繳股利情形來反映，不過，凱基人壽的股利須經金管會保險局核准。

凱基金今年前三季稅後純益達新台幣 291 億元，與去年同期相比成長約 66%；淨值較去年底增加約 430 億元，展現穩健的財務狀況及成長動能。凱基金 2023 年度派發現金股利 0.5 元，股息配發率 44.3%，目前擁有約 77.1 萬名股東。

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談及股利政策，黃碧玲表示，凱基金今年獲利成長表現還不錯，明年股利發放會反映營運績效，還要視各子公司未來的股利上繳金控狀況來做綜合考量。

媒體追問，何謂具有穩定性的股利政策？黃碧玲說，希望做到「比較能夠預期」，可分為幾個面向，包括配發率及殖利率等，都是考量的因素。

黃碧玲表示，凱基金過往在股利政策的考量上，確實牽涉到子公司上繳的狀況，因此現在才會特別強調有設定一個穩定的股利政策目標，盡量去實行它，雖然中間有一些不確定性，因為畢竟壽險子公司的股利需要經過主管機關的核准。

至於股息殖利率是否有機會維持 4% 以上？黃碧玲並未正面回應，僅表示，還是會持續思考如何維持穩定，慢慢去形成一個看法，去年配發現金股利 0.5 元，隨著今年整體獲利成長，管理層內部也在開始在討論相關的發放比例與各種考量，都還在討論中。