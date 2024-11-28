神達明年樂觀攜夥伴出貨GB200機櫃 資本支出估翻倍
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-28 19:42
神達控股 (3706-TW) 今 (28) 日召開法說，公司經營團隊表示，第四季將是今年高峰，明年雖然有地緣政治等不確定性與挑戰，但還是「非常樂觀」，GB200 機櫃攜手客戶出貨，神達也在美國等地擴產，明年資本支出估較今年倍增。
神達旗下雲端伺服器子公司神雲科技總經理黃承德表示，目前與美國夥伴合作，配合出貨 GB200 NVL72 整機櫃，並已拓展到 MGX 產品線；超微 MI325X 的 AI 伺服器也是明年重點產品，2025 年一般型及 AI 伺服器營收都會有所成長。
目前神達在 AI 布局方面，包括與美國廠商進行投資與策略合作，滿足不同客戶 AI 需求，液冷散熱也已準備妥善，目前 AI 伺服器產品線囊括輝達、超微與英特爾解決方案，客戶涵蓋 ODM 廠、雲端服務供應商 (CSP) 及通路端。
神達總經理何繼武表示，明年地緣政治因素持續影響全球，川普 2.0 可能開徵新一波關稅，市場不確定性增加，甚至可能再度推升通膨，將是充滿挑戰的一年，但神達不論是技術、產能等不同面向，均做好準備，明年還是非常樂觀的一年。
何繼武指出，川普 1.0 時代意識到大陸廠必須轉型，因此赴越南設廠，今年則擴大美國廠區，亞洲則從過去的「中國加二」朝「中國加三」發展，歐洲也會擴大布局，在全球擴大布局下，神達明年資本支出將較今年增加一倍以上。
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