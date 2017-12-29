中信信托帶頭立“軍令狀”：明年銀信通道業務規模只減不增

作為全國第一大信托公司，中信信托帶頭立下“軍令狀”，對銀監會規範銀信合作業務的通知做出回應。

根據澎湃新聞報道，中信信托於12月26日向銀監會信托部及北京銀監局遞交了《自律承諾函》，承諾在不發生系統性風險、堅持穩中求進總基調前提下，2018年公司銀信通道業務規模只減不增。同時，將積極與存量銀信通道業務合作方溝通，爭取提前終止部分業務。對此，中信信托向澎湃新聞表示，公司將積極響應落實監管政策。

作為全國第一大信托公司，中信信托此舉也是對22日銀監會《關於規範銀信類業務的通知》的回應，預計此後還將有更多信托公司遞交類似承諾函。

銀監會通知中明確要求，銀行應還原業務實質，不得利用信托通道規避監管要求或實現資產虛假出表；信托方不得接受委托方銀行直接或間接提供的擔保，不得與委托方銀行簽訂抽屜協議，不得為委托方銀行規避監管要求或第三方機構違法違規提供通道服務。

此前，上個月發布的資管新規中也對通道業務有明顯的“壓制”規定。資管新規的征求意見稿明確：“金融機構不得為其他機構的資管產品提供規避投資範圍、杠桿約束等監管要求的通道服務。”

據中國信托業協會統計數據，截至今年三季度末，全行業信托資產余額24.41萬億元人民幣，環比增長5.47%，同比大增34.33%；包含通道業務在內的事務管理類資產余額為13.58萬億元，占比達到55.66%。

自2011年以來，通道業務規模呈急劇擴大之勢，2013年信托資產余額中的事務管理類資產余額同比增速甚至達到了140%之多。近幾年雖然增速有所放緩，但事務管理類資產余額的增長步伐一直沒有停止。

本文來自華爾街見聞

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