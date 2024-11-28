「虛擬資產保管業務試辦」5銀行有興趣 最快上半年首案獲准
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-28 20:25
金管會今 (28) 日推出「虛擬資產保管業務」的主題式業務試辦，將從 2025 年 1 月 1 日起受理業者申請，希望促進金融機構發展安全且可靠的虛擬資產保管服務，並支持國內金融創新發展。綜規處官員透露，目前有 5 家民營銀行有來洽詢，收件後原則上審查 2 個月，若文件齊備，應可在上半年看到首家業者獲准試辦，試辦為期 6 個月。
針對本次「虛擬資產保管」的主題式活動，有意參加的業者，自即日起可向金管會提出輔導請求，受理試辦申請期間為 2025 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，金管會在審查後也會對外公布審查通過的業者名單。本次試辦的成果及經驗，後續也將作為金管會增訂相關規範及推動政策之參考。
本次可以申請試辦的對象為何？綜規處表示，除了金融機構外，金融機構亦可與金融科技業者合作辦理本項業務試辦。
在申請業者的條件方面，綜規處說明，並沒有針對金融機構的資格做出限制，主要會看安全、風險管理辦理的情形，業者洽詢滿多著重在辦理程序面及後續業務規劃，明年若有送件申請會先接受，再來個案考量審核狀況。
虛擬資產保管的硬體或演算法方式，若由合作之虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) 建置，金融機構僅保管部分切片或私鑰，但僅憑金融機構保管之私鑰無法移轉該加密貨幣，此虛擬資產保管業務方式是否可行？綜規處回應，可提出業務試辦申請。
非入選之試辦業者，未來若想進行相關業務能否再另外申請？或僅能依有參加試辦業者提出之商業模式進行？綜規處建議有興趣的業者於本次主題式業務試辦受理申請期間提出申請，因未來是否全面開放，將視試辦結果而訂。未來如擬辦理模式與開放的模式不同，業者可再提出試辦申請。
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