「虛擬資產保管業務試辦」5銀行有興趣 最快上半年首案獲准

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-28 20:25

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金管會今 (28) 日推出「虛擬資產保管業務」的主題式業務試辦，將從 2025 年 1 月 1 日起受理業者申請，希望促進金融機構發展安全且可靠的虛擬資產保管服務，並支持國內金融創新發展。綜規處官員透露，目前有 5 家民營銀行有來洽詢，收件後原則上審查 2 個月，若文件齊備，應可在上半年看到首家業者獲准試辦，試辦為期 6 個月。

針對本次「虛擬資產保管」的主題式活動，有意參加的業者，自即日起可向金管會提出輔導請求，受理試辦申請期間為 2025 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，金管會在審查後也會對外公布審查通過的業者名單。本次試辦的成果及經驗，後續也將作為金管會增訂相關規範及推動政策之參考。

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本次可以申請試辦的對象為何？綜規處表示，除了金融機構外，金融機構亦可與金融科技業者合作辦理本項業務試辦。

在申請業者的條件方面，綜規處說明，並沒有針對金融機構的資格做出限制，主要會看安全、風險管理辦理的情形，業者洽詢滿多著重在辦理程序面及後續業務規劃，明年若有送件申請會先接受，再來個案考量審核狀況。