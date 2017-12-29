財政部：加快財稅制度改革 重在防控地方政府債務風險

鉅亨網新聞中心 2017年12月29號5點31分

全國財政工作會議27-28日在京召開，研究部署2018年財政工作。

財政部發布的新聞稿提到，要繼續實施積極的財政政策，著力支持打好防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治三大攻堅戰，同時按照高質量發展的要求，紮實做好8個方面重點工作。

會議指出，支持打好防範化解重大風險攻堅戰，重點是有效防控地方政府債務風險，堅決制止違法違規融資擔保行為，嚴禁以政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等名義變相舉債。

稅收方面，會議指出，要加快財稅制度改革，健全財政體制，完善預算管理制度，深化稅制改革，形成稅法統一、稅負公平、調節有度的稅收制度體系。

會議還要求，要推動區域協調發展，提高基本公共服務均等化水平，支持加快實施“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展“三大戰略”。

本文來自財政部新聞辦公室。

12月27日至28日，全國財政工作會議在北京召開。會議深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實中央經濟工作會議部署，傳達學習李克強總理、張高麗副總理重要批示要求，總結黨的十八大以來的財政工作，研究部署2018年財政工作。財政部黨組書記、部長肖捷主持會議並作工作報告。

會議指出，黨的十九大就新時代堅持和發展中國特色社會主義的一系列重大理論和實踐問題闡明了大政方針，就推進黨和國家各方面工作制定了戰略部署，是我們黨在新時代開啟新征程、續寫新篇章的政治宣言和行動綱領。各級財政部門要深入學習貫徹黨的十九大精神，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，準確把握我國發展新的歷史方位，緊扣我國社會主要矛盾變化，理清工作思路，明確工作舉措，更好發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用。一是主動適應中國特色社會主義進入新時代的新要求，著力提高戰略思維能力、辯證思維能力、創新思維能力、法治思維能力、底線思維能力，更好服務黨和國家事業發展全局。二是準確把握我國社會主要矛盾的變化，堅持以供給側結構性改革為主線，創新和完善財政宏觀調控，優化分配結構，堅持協調發展，建立健全財稅政策體系和制度安排，著力推動解決好發展不平衡不充分問題。三是緊緊圍繞新時代中國特色社會主義發展的戰略安排，優化財政資源配置，支持打好防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治三大攻堅戰，落實國家重大發展戰略，促進如期全面建成小康社會。四是牢牢堅持全面深化改革，加快建立現代財政制度，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關系，建立全面規範透明、標準科學、約束有力的預算制度，深化稅收制度改革，形成稅法統一、稅負公平、調節有度的稅收制度體系，推動國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提高。五是全面落實以人民為中心的發展思想，突出財政的公共性公平性，堅持兜底線，科學建機制，提高精準性，註重可持續，穩定可持續增進民生福祉。

會議指出，今年以來，面對國內外形勢的深刻覆雜變化，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各級財政部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，著力推進供給側結構性改革，降低企業稅費負擔，加大財政支出結構調整力度，推進資金績效管理，深化財稅改革，強化地方政府債務風險防控，加強預算執行管理，有力促進了經濟社會持續健康發展。黨的十八大以來，各級財政部門認真學習貫徹黨中央提出的一系列新理念新思想新戰略，財政改革發展各項工作取得了明顯成效。一是堅持實施積極的財政政策，促進經濟運行保持在合理區間。適度擴大財政支出規模，全國財政赤字由1.2萬億元增加到2.38萬億元，但赤字率一直控制在3%以內。著力盤活存量資金支持經濟社會發展急需領域。實施大規模減稅降費，過去五年營改增累計減稅近2萬億元，取消、免征、停征和減征1368項政府性基金和行政事業性收費，涉及減收金額3690億元。二是堅持推進供給側結構性改革，落實“三去一降一補”重點任務，推進農業供給側結構性改革，促進實體經濟發展，培育壯大新動能，推動實現供求關系新的動態均衡。三是堅持深化財稅體制改革，改進預算管理制度，推進稅制改革，完善財政體制，現代財政制度建設取得重要階段性成果。四是堅持保障和改善民生，大力支持脫貧攻堅，加強基本民生保障，推進生態環保建設，人民群眾獲得感不斷增強。五是堅持加強地方政府債務管理，初步形成地方政府債務監督管理制度框架和風險防控體系，增強財政可持續性。六是堅持推進依法理財，提升財政管理水平。七是堅持深化國際財經合作，維護和增進國家利益。

會議強調，前不久召開的中央經濟工作會議，明確了以新發展理念為主要內容的習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，深入分析了當前經濟形勢，全面部署了2018年經濟工作。各級財政部門要全面貫徹黨的十九大精神，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加強黨對經濟工作的領導，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，緊扣我國社會主要矛盾變化，按照高質量發展的要求，統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，堅持以供給側結構性改革為主線，繼續實施積極的財政政策，增強財政可持續性。

要著力支持打好防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治三大攻堅戰。支持打好防範化解重大風險攻堅戰，重點是有效防控地方政府債務風險,堅決制止違法違規融資擔保行為，嚴禁以政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等名義變相舉債。支持打好精準脫貧攻堅戰，重點是向深度貧困地區聚焦發力，瞄準特殊貧困人口精準幫扶，強化財政扶貧資金管理。支持打好汙染防治攻堅戰，重點是牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，著力支持解決突出環境問題，打好“藍天保衛戰”，提供更多優質生態產品。

在支持打好三大攻堅戰的同時，要按照高質量發展的要求，紮實做好8個方面重點工作。一是深化供給側結構性改革，支持制造業優化升級，促進新動能持續快速成長，繼續推進“三去一降一補”。二是落實創新驅動發展戰略，支持提升科技創新能力，深化財政科技管理改革，加速科技成果向現實生產力轉化，促進創業創新和小微企業發展。三是支持實施鄉村振興戰略，完善農業支持保護制度，深入推進農業供給側結構性改革，加快發展現代農業，深化農村綜合改革。四是推動區域協調發展，提高基本公共服務均等化水平，支持加快實施“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展“三大戰略”。五是加快財稅制度改革，健全財政體制，完善預算管理制度，深化稅制改革，推進政府購買服務改革。六是提高保障和改善民生水平，支持教育發展，加強就業和社會保障工作，支持實施健康中國戰略，加強基本住房保障，推動文化繁榮興盛。七是強化財政管理監督，全面實施績效管理，推進法治財政建設，完善現代國庫管理體系，加強財政管理基礎工作，強化財政監督。八是推動形成全面開放新格局，積極促進“一帶一路”國際合作，加快培育外貿競爭新優勢，深度參與全球經濟治理。

會議強調，黨的十九大對推進黨的建設新的偉大工程作出頂層設計和戰略部署。全國財政系統要堅決貫徹新時代黨的建設總要求，進一步增強管黨治黨的思想自覺，堅持問題導向，保持戰略定力，推動全面從嚴治黨向縱深發展。一是把黨的政治建設擺在首位，旗幟鮮明講政治。要增強“四個意識”，嚴格遵守政治紀律和政治規矩，提高政治站位，以黨章為根本遵循，嚴格執行新形勢下黨內政治生活若幹準則。二是堅持集中教育和經常性教育相結合，持續開展習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育，用黨的創新理論武裝黨員幹部頭腦，指導財政改革發展實踐。三是按照政治過硬、本領高強的要求，打造高素質專業化財政幹部隊伍。堅持黨管幹部原則，落實新時期好幹部標準，為財政改革發展提供堅強的組織保障和人才支撐。四是進一步糾正“四風”，以永遠在路上的堅韌和執著加強作風建設。五是始終繃緊從嚴從緊這根弦，強化管黨治黨主體責任和監督責任，堅持把嚴的標準、嚴的措施貫穿於管黨治黨全過程和各方面。

全國人大常委會預算工委主任劉昆，財政部黨組成員，特邀部門代表，各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團財政廳（局）長，財政部駐各地財政監察專員辦事處專員，財政部機關各司局、部屬各單位主要負責同志出席了會議。

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