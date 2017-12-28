【華冠投顧】元月選股方向 CES展搶先報

藍慶賜分析師

今年銅價大漲 3 成，推動台股相關個股大漲，廢銅回收 (8390) 金益鼎尾盤強拉漲停，(2009)第一銅、(1785)光洋科等也都大漲。另外軟板族群 (3321) 同泰、(3354)律勝亮燈漲停，(6153)嘉聯益也同步大漲。昨天強勢大漲的被動元件則是漲跌互見，但多頭趨勢不變。昨天個股技術分析專欄分析的個股 (1455) 集盛，今天開高震盪收盤價收在近 5 日的高點，股價有緩步墊高的現象，只要能突破頸線，就是主力發動攻擊的時間了。2018 CES 展 1/9-1/12 在美國拉斯維加斯，人工智慧(AI)、自動駕駛、擴增實境 / 虛擬實境(AR/VR)、軟體 APP 等是 CES 展的亮點，元月的選股方向可從 CES 展的題材著手，留意相關的個股。

◆個股技術分析：

綠悅 KY(1262) 股價從 12/20 見高點後隔日即量縮拉回整理，目前股價維持在季線之上整理，只要成交量能放大，股價即有突破前高的機會。

綠悅 sPHA 複合式薄膜將於 2018 年第 1 季度末正式出貨，預估 2018 年產能可達 500 噸，毛利率可達 40%。目前中國軟包裝鋰電池應用於 3C 電子產品比重達 65%，在電動車市場的滲透率超過 50%，電池封裝用的鋁塑膜材料都以進口為主，綠悅自行研發的 sPHA 複合式薄膜已通過客戶的產品測試及認證，中國一線手機大廠、3C 電子產品製造商與電動車製造商均可望成為 sPHA 薄膜的主要客戶。明年起 sPHA 薄膜即可望成為綠悅獲利的主要成長動能之一。

※以上內容由華冠投顧藍慶賜分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。