【華冠投顧】長紅完成W底、元月行情將可期

鍾騏遠分析師

1) 大盤趨勢：

今天指數出現帶量長紅表現，第二隻腳已經完成，接下來的盤勢，就是跟隨季線扣抵的走升而上漲。因為，如果大盤沒有續攻的話，季線在下周三之後，就會呈現下彎的線型，下彎的季線，就代表大盤將在未來的一季之內持續整理。從今天蘋概三王的價量表現，可以預期短線大盤的修正，已經進入尾盤。加上美國蘋果的股價，雖跳空下跌，但是股價仍守在季線之上，在季線上揚的前提之下，後續仍有機會站回季線之上。不過，台股蘋概族群，由於跌幅較深，因此回復的時間預期將會更久。目前多數蘋概股的季線扣抵值，要越過高檔區，仍需要三個月以上的時間，因此若蘋果銷售量可以升溫，蘋概股仍有機會在第二季表現。由於這次的指數上漲，多數漲的是傳產族群，包括塑化、紡織、玻璃、造紙以及鋼鐵，這一類族群通常都會在第四季表現，續強到農曆年前，波段操作建議勿追乖離過大的股價，操作至一月底之前，就可獲利下車。另外，第一季是 IC 設計和半導體設備的旺季，相關個股可多加留意。

2) 盤勢主流：

交易量放大的權值股有：(2330)台積電、(2317)鴻海、(3008)大立光，蘋概三王的止跌，將視後續量能變化，而決定趨勢方向。而整理後上漲的則有 (4943) 康控、(3406)玉晶光、(3019)亞光、(2337)旺宏、(2455)全新等，留意反彈後有均線反壓，操作上宜短不宜長。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。