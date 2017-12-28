AI、IIoT商機起飛！看好凌華2018業績大成長 法人喊買

看好工業物聯網 (IIoT) 在明年進入快速發展階段，法人認為 IPC 大廠深耕技術研發的凌華 (6166) 受惠最大，明年營運起飛，營收成長率估 15-20%，突破 120 億元大關，獲利則因費用率的下降，可望大增逾 6 成，EPS 突破 3 元，上探 3.43 元。

凌華因應工業物聯網的發展趨勢，積極佈局邊緣運算伺服器市場，並看好霧運算 (Fog Computing) 商機將在 5G 時代來臨時開花結果，2020 年東京奧運則是指標。國內金融機構永豐金近日出具報告指出，明年將是工業物聯網快速發展的一年，凌華將大幅受惠此趨勢。



該機構指出，人工智慧 (AI) 將強化雲平台的計算力，是物聯網平台最佳選擇，國際大廠包括微軟、IBM、Amazon 的物聯網雲平台已成熟，為 IIoT 奠基，GE、西門子、ABB 等也工業巨擘也開始建構 IIoT 平台，將使 IIoT 在 2018 年起加速發展；而凌華專注聯網設備的發展，在 IIoT 發展初期最為受惠，因為 IIoT 發展的首部曲，就是將收產設備與裝置聯網。



凌華近年深耕聯網技術，包括資料擷取設備、網通設備與邊緣運算電腦等，能讓客戶不具聯網功能的老舊機台連上 IIoT 平台，為客戶解決機器上網的關鍵第一步。此外，該機構認為，長年深耕技術發展的凌華，在研發費用上多年維持 13% 以上，遠高於龍頭大廠研華 (2395) 的 9% 與樺漢 (6414) 的 3%，為發展自有品牌與邊緣運算奠定基礎，避免在同質性高的博弈、POS 市場上的價格競爭，逐步成為工業電腦產業中「專而美」的精品廠商。



因此，預估凌華今年凌華因店客戶代工大廠挹注，營收破百億，將達 108.3 億元，年增率 13.2%，稅後 4.58 億元，年增 6.6%，EPS2.1 元；其中，第四季營收估 29.2 億元，季增 3.1%，年增 2.1%，再創歷史新高，稅後 1.49 億元，季減 9.6%，年減 35.8%，EPS 估 0.68 元。



明年則因 IIoT 商機發酵而出現跳躍式成長，營收估增 15-20%，突破 120 億元大關，毛利率攀升到 39.5%，稅後 7.49 億元，年增逾 63%，EPS3.43 元；評等買進，股價目標為 79 元。



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