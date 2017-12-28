【異動股】傳媒股集體大漲 上海電影(601595-CN)等多股漲停

今日早盤，傳媒股集體拉升大漲，截止發稿，上海電影(601595-CN)、幸福藍海(300528-CN)直線封漲停，橫店影視(603103-CN)漲超8%，貴廣網絡(600996-CN)漲超7%，金逸影視(002905-CN)、中國電影(600977-CN)漲超5%，廣西廣電、唐德影視、光線傳媒、中視傳媒等股紛紛走強。

消息面上，2017年，中國票房紀錄再創新高。據國家新聞出版廣電總局電影局數據，截至11月20日，今年全國電影票房首次突破500億元大關，觀影人次達到14.48億，同比增長19%。其中，國産影片票房262億元，占比達到52.4%。在票房過億元的78部影片中，國産片有39部。而截至12月23日，2017年中國電影(600977)市場總票房已達到534億元(含服務費)，與去年全年454.6億元(含服務費)相比，增長了17.47%。

此外，國家新聞出版廣電總局12月28日消息，《國家新聞出版廣電總局關于廢止、修改和宣布失效部分規章、規範性文件的決定》已經2017年12月5日國家新聞出版廣電總局局務會議審議通過，現予公布，自公布之日起施行。

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