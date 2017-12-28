【港股解碼】圖書行業的新零售：新華書店佈局線上，當當網線下開店！

新華書店，是一種情結。

對於20世紀50年代之後出生的人來說，成長學習的記憶中總會有座新華書店，那時沒有隨時可以閱讀、打發時間的移動網路，也沒有如今這麼豐富的文化活動，對於正在學校中接受應試教育的中小學生或熱愛閱讀的成年人，新華書店幾乎是個即使不愛去也不得不常去的地方。

今年，新華書店已經成立80周年了，從1937的延安誕生，到2017年遍佈全國，承載了幾代人的閱讀記憶，如今還活躍在時代和行業的前沿。

實體店依舊笑傲江湖

據公開報導，2016年的數據顯示，全國營業面積超過一萬平方米以上的超級書城有33個，新華書店就占到27個；5000~10000平方米的大型書城92個，新華書店70個；1000~5000平方米大型書店658個，新華書店548個，可見新華書店在整個實體書店領域是近於壓倒性優勢的存在。

然而，在互聯網的大潮面前，圖書業務的主戰場已經轉向了線上，現在的年輕人，更習慣於在亞馬遜或當當網等圖書網站，搜搜暢銷書，通過網友評論、銷量、電子介紹等來瞭解這本書然後決定是否購買，而不再是舟車勞頓地跑到實體店，詢問營業員有沒有相關的書籍，另外，下載廉價、便利的電子書代替紙質書閱讀也成為一種時尚。

在新形勢的競爭面前，經歷過半個多世紀風雨的新華書店，將轉向什麼樣的閱讀服務？

線下“獨角獸”將搬至線上

12月20日，在2017雲棲大會·北京峰會上，新華書店的全資子公司新華互聯與阿裏雲簽署戰略合作協議，將整合全國12000家新華書店實體門店、584家出版機構等全產業鏈資源，打造一個適應時代需求的雲上文化消費電子商務平臺——新華書店網上商城。

據悉，通過阿裏雲的大數據技術，線上線下的書店完成了數位化升級，書店升級為“智慧書店”，消費者多元化、個性化的需求可以得到滿足。新華書店總店副總經理張雅珊在雲棲大會上稱，新華書店第一家智慧書店將很快與北京的消費者見面。也就是說，這家80歲的“老店”很清楚地知道，不能再完完全全靠實體店了。

實際上，實體書店走向線上已不是什麼秘密，處在零售行業，就不得不抓住‘’新零售的商機，否則很難再向下一代延續情結，相反，隨著實體店客人的稀疏，越來越多的老顧客可能會忘記這個“曾經的眷戀”。

在圖書行業，網路書店已經在近十年的時間裏從無到有，從小到大，便利著讀書人的消費選擇，也將實體書店擠壓得無還手之力。但是展望未來幾年，網路書店和實體書店的關係有望趨於緩和，新華書店將線下的數據更新至線上，並不意味著放棄實體店的業務，反而會考慮如何讓線下業餘更有效率和吸引力。另外，“最大的中文網上商城”——當當網在一年多以前宣佈，要開1000家線下書店，截至今年年初，開張的達到了143個，佈局線下的節奏有條不紊。京東也啟動了“千城千店圖書角”計畫，在北京、上海、西安、深圳、長沙等城市陸續開放……

圖為當當閱界煙臺店內的一角

政策角度看，援引新華網12月24日的報導，《關於支持實體書店發展的指導意見》成為今年書刊發行業的重點工作。在經歷了前幾年的閉店潮“寒冬”後，實體書店行業回暖復蘇跡象明顯。復蘇的實體書店不僅成為城市的精神地標，更讓讀者重獲“詩意”的“棲居地”。

可以預見，對於實體書店的情結，有理由在新零售的時代延續下去。

作者：張欣然

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