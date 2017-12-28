4新股年底齊衝刺上市 竣球首掛勁升逾40%最搶眼

四隻新股齊趕於年底前做最後衝刺，雙雙於今日掛牌上市，當中以創業板上市的竣球控股(08485-HK表現最搶眼，首掛開報0.59元，較招股價0.25元大升44%。

竣球為香港一站式印刷服務提供商，主席林德凌表示，傳統書本有不可取代的價值，除一般閱讀用途外，亦可作禮物表心意，未來將會物色收購有潛質的上下游企業，以增加市場佔有率。

主板上市的內地綜合物聯網智能終端產品應用及解決方案服務供應商艾伯科技(02708-HK)表現也不遑多讓，首掛開報2.1元，較招股價1.5元大升40%。

行政總裁高偉龍表示，雖然公司主要業務在內地，但仍會積極關注香港及全球物聯網發展，以拓展市場。

至於上市集資所得部分將用作收購投資，高偉龍指，將物色產業鏈上下游企業，包括解決方案和技術研發公司；同時亦會考慮收購大數據及人工智能等相關公司。

另一隻主板上市的香港地基工程分包商凌銳控股(00784-HK)則開報0.62元，亦較招股價0.5元升24%。

至於創業板上市的香港建築工程商WT集團(08422-HK)首掛升幅最少，開報0.235元，較招股價0.22元微升6.8%。





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