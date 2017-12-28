安全起見 蘋果庫克即日起飛行均須搭乘蘋果專機

蘋果 (Apple) (AAPL-US) 董事會決定，執行長庫克 (Tim Cook) 即日起旅行時改搭蘋果專機，無論該趟旅程是公務目的還是私人行程。

蘋果週三發布一份股東代理聲明，「基於我們的全球政策和庫克執行長顯而易見的重要性，為了安全和效率，今年起開始執行此政策。」

聲明指出，庫克為個人旅成使用蘋果專機時，其成本會納入額外的酬庸計算，亦即庫克必須支付稅金。

蘋果表示，庫克今年替公司存下 93109 美元個人旅遊成本，「這是基於每小時航班費用和其他可動成本，包含燃料費、離港費用和著陸費用。」

同樣的，因為私人安全成本增加，蘋果支付了 224216 美元給庫克，包括為庫克聘僱隨行人員。總而言之，庫克 2017 年在蘋果賺了 12825066 美元，其中包含撥到庫克 401(k) 的退休金帳戶 16200 美元。

蘋果表示，其他高層也可以使用蘋果專機，但必須有公司授權。倘若他們攜帶配偶或其他家庭成員，他們也必須支付一樣的「增加費用」。

私人飛機非常昂貴，貴到就連全球最有錢商務大佬也不見得想買，華倫巴菲特被專機的便利性和奢華性吸引，1989 年買下波克夏公司的專機，並命名為「無法辯解號 (The Indefensible)」，因為花重金買下專機是否值得，難有定論。

回顧歷史，蘋果前執行長賈伯斯 (Steve Jobs) 事實上也有一台自己的飛機，這是蘋果在 2000 年送給他的禮物，作為他 1996 年回鍋蘋果並扭轉蘋果命運的謝禮。此後如果賈伯斯搭自己的飛機出差的時候，蘋果公司還要償還費用給賈伯斯。在賈伯斯逝世後，蘋果設計長 Jony Ive 買下了該架飛機。