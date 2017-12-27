摩根大通：2018科技股選股指南——12月27日美股研報

2018 科技股選股指南

（摩根大通）

6 大市場主題

1、行動端廣告營收將繼續增長。在相關的「數字時間」消耗上，行動端現在總時間的 70%，但相關的行動廣告營收占比並沒有達到這個比例。預計這個差異將繼續縮小，摩根大通預測顯示相關差距預示着 500 億美元的機遇。

2、相關影音內容大戰將全面升級，下一個可能的競爭點將是體育影音直播領域。Google、奈飛、亞馬遜等科技巨頭紛紛加碼相關內容生產，預計競爭將更加激烈。

3、亞馬遜將有望成為全球第三大廣告營收平台。Google & Facebook 兩巨頭現在瓜分了全球 2/3 的廣告營收，亞馬遜在 3 大產品單位的發力（贊助產品，標題搜尋廣告和產品展示廣告）將有望其成為行業老三（相關消費者也樂觀其成）。

4、相關科技界大規模投資將繼續。數據中心（受雲業務增長驅動）、科技類基礎設施建設（以支持長期的增長）以及其他長期增長機會（AR/VR,、AI/ML、iOT、無人汽車駕駛等等）將繼續獲得大規模的資金支持。

5、對於科技巨頭的監管將日趨嚴格。幾大監管主題：公平競爭、消費者和企業選擇、廣告質量和品牌安全、政治廣告透明度、數據，隱私，網路中立性被廢除。同時歐盟地區 GDPR 的採用也會對巨頭構成衝擊。

6、稅改利多。考慮到科技巨頭本身實際稅率較低，真正的利多可能將集中於匯回稅方面。

摩根大通科技類主推名單：

建議增持：Facebook 目標價：225 美元

1、註冊用戶繼續保持強勁增長，受新聞推送，影音播放等的驅動，預計 2018 年的廣告收入將增長 36%。

2、較低的廣告負載增長率部分被單位廣告的價格增長所抵消，目前，市場對廣告收入將下降的擔心有點過度。

3、FB 正在投資具有長期增長的機會，預計未來利潤將擴張。

建議增持：PCLN 目標價：2050 美元

1、PCLN 在整個旅遊市場的市佔率仍為個位數，在既有市場和新興市場具有長期增長機會。

2、規模經濟，高效的服務以及品牌效應帶動酒店的房間預訂數量不斷增長，預計 2018 年將加速增長。

3、Booking.com 的發展帶動 PCLN 在美國和其他國家的市場市佔率不斷提升。

4、預期 2019 年本益比約為 18.5 倍，估值具有吸引力。

建議增持：亞馬遜 目標價：1375 美元

1、由於電子商務和雲服務仍處於發展初期，且相比其他公司，亞馬遜在具有增長機會的業務上投資的更多，未來有潛力成為價值 1 兆美元的公司。

2、受印度及其他新興市場的推動，亞馬遜的國際零售收入加速增長。

3、儘管投資支出不斷加大，利潤仍在擴張。網路服務繼續保持強大的市場市佔率（75%），來自廣告，百貨商店，印度市場的新增收入不斷加大。

建議增持：推特 目標價：27 美元

1、服務不斷改進，內容持續升級，在影音方面的內容擴張，將帶動註冊用戶增加。

2、利潤的擴張將從成本控制轉向收入驅動。

3、加大內容方面的安全審查將使其成為一個更安全的社交平台，重新吸引廣告商投資。

建議增持： Yelp 目標價：55 美元

1、Yelp 持續向 Yelp 2.0 轉型，未來效率將更高，且其廣告商的滲透率就目前的規模來說仍較低，未來發展潛力巨大。

2、平台註冊量強大（特別是 Yelp 的應用程序），減少了谷歌的風險。

3、國際市場和用戶自助式服務帶來的巨量收入 2018 年仍可持續。

4、貨幣化進程通過「請求報價」「Yelp 交貨」「預訂」「現金返還」等方式不斷實現。

5、與 GRUB 的合作及請求報價的貨幣化帶來利潤的不斷增長。

中小生物醫藥股明年可能存在機會

（摩根士丹利）

1、預計明年中小科技股有望跑贏市場。預計稅改和資本回流導致的行業波動會在 2018 年持續。

2、生物科技依然是醫療保健行業中最佳的選擇。相對於傳統醫藥，生物科技類藥的定價風險更小，且其注重研發目前尚不能解決的疾病類藥物，相比傳統或大型製藥公司更具吸引力。

3、預計行業內的併購活動在 2018 年增加，投資那些基本面強勁的公司將獲到回報。重點關注擁有藥物研發平台和技術以及擁有商業初期階段產品可能獲得收購溢價的公司。

4、生物科技公司歷來深受行業資訊影響，投資者較為關注行業內的研發進程。近來 INCY 的抗黑色素瘤藥物實驗及 XLRN 在骨髓增生異常綜合徵（MDS）和β地中海貧血的試驗將作為其股價上漲的重要催化劑。

5、行業中表現佳，產品具有差異化的公司將作為投資者的長期選擇。BPMC 研發的 BLU-667（用於噁心腫瘤治療）將在 2018 年上半年投入使用。而 GWPH 作為大麻製藥的行業領先者，預計其 Epidiolex（被批准用於小兒癲癇治療）將獲得強勁的商業性推廣。

6、PARPs（靶向 DNA 損傷修復機制的抗癌藥物）領域顯現投資機會。TSRO 的失敗，導致投資者近來對 TSRO 和 CLVS 的信心大減，股價有所承壓，但若投資者能承受短期的波動，數十億美元的新興藥物將可能產生巨大的價值。

摩根士丹利投資建議：增持

INCY 目標價: 142 美元

XLRN 目標價：50 美元

BPMC 目標價：83 美元

GWPH 目標價：160 美元

TSRO 目標價：165 美元

CLVS 目標價: 86 美元

中美鋼鐵貿易戰到底有什麼影響

（摩根士丹利）

1、美國商務部近來對中國進口採取了更為嚴格的態度，而由於美國對中國大量出口有色金屬廢料，預計貿易將受到影響。

2、美國正不斷進行貿易審查相關行動，中國市場將受到影響。過去兩個月，美國商務部先後進行了進口鋼鐵和鋁對國家安全影響的調查，若構成威脅，則美國政府最終將採取措施限制相關進口。作為反擊，美國對中國的出口也將受到影響。

3、美國對華出口額去年排名第一的是金屬廢料（包括黑色金屬，合金和鋁）。預計中美貿易分歧的增加將對美國金屬廢料出口產生影響，而對鋼鐵和鋁出口的影響相對較小。

摩根士丹利投資建議：增持

X 目標價：34 美元

CSTM 目標價：13 美元

AA 目標價：55 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』