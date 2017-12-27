想知道自己曾離財神多近？回顧2017年A股賺錢祕笈

中國證券報今 (27) 日回顧了 2017 年 A 股賺錢「祕笈」，投資人不妨檢視，自己曾經離財神有多近。

01 、漂亮 50

貴州茅台工廠。(圖：AFP)

今年股市是「漂亮 50」的舞台，以貴州茅台、格力電器為代表的超級藍籌一路高歌猛進，上證 50 指數屢創新高，年內漲幅高達 26.56%。

在 「漂亮 50」 的成份股中，截至 12 月 26 日，有 13 只大盤藍籌股年內股價創出歷史新高。其中，萬華化學、中國平安、貴州茅台、伊利股份、洛陽鉬業、南方航空、招商銀行、中國神華、中國太保、新華保險和保利地產等 11 只個股年內累計漲幅均在 50% 以上。

02 、供給側改革

2017 年，在供給側改革以及環保限產的大背景下，以煤炭、鋼鐵等為代表的周期類行業產品價格大幅上漲，上市公司業績持續改善。長期以來受到市場冷落的鋼鐵、煤炭等板塊異軍突起，年內兩個板塊整體漲幅分別高達 19.39% 和 26.25%。

儘管在四季度兩個板塊有所回調，但不少個股年內漲幅仍然喜人。八一鋼鐵和方大特鋼累計漲幅高達 96.55% 和 90.57%，淩鋼股份、新鋼股份、柳鋼股份、安陽鋼鐵、南鋼股份年內漲幅也均超 50%。中國神華、陜西煤業、藍焰控股、恒源煤電年內漲幅均超 50%。

03、 元素周期表

新能源車是今年 A 股大熱門，相關題材皆夯。(圖：AFP)

買股票你還在分析資金怎麽炒地圖？ 太 Out 了，今年賺錢流行看元素周期表。

在新能源汽車概念、稀有金屬提價等因素的帶動下，鋰、銅、鎳、鈷、鎢、鉬、鈦輪番成為市場熱點，所以今年誰賺錢了第一個要感謝的是高中化學老師。

今年以來，漲幅最高的是次新股寒銳鈷業，股價漲了 12 倍；方大炭素漲幅也高達 213%；贛鋒鋰業、翔鷺鎢業、華友鈷業股價漲幅均超 100%。

04 、雄安新區

圖：AFP

今年 4 月，雄安新區「千年大計」橫空出世。受此重大利好消息刺激，滬深兩市與雄安新區建設相關的上市公司成為了市場焦點。4 月 5 日開盤，逾 40 只雄安概念股集體漲停，面對大量資金的湧入，以金隅股份、中化巖土等為首的龍頭股更是連續 6 個漲停。

從 4 月 1 日到 4 月 15 日，首創股份漲幅達 94%，青龍管業、河北宣工、保變電氣等 17 只個股的漲幅也均超 50%。雖然後來概念炒作熄火，但全年表現來看，北新建材股價漲幅仍有 130%，創業環保、先河環保、華夏幸福、冀東裝備的漲幅也超過 30%。

05 、360 借殼

11 月 3 日零點左右，江南嘉捷突然宣布 360 作價 504 億人民幣借殼回歸 A 股。至此，歷時兩年半的 360 回歸 A 股一事塵埃落定。

受此消息強烈提振，江南嘉捷自 11 月 7 日復牌後連續斬獲 18 個「一」字漲停板，至停牌前累計漲幅已高達 423%。

11 月 7 日復牌當天，參股 360 的多只個股也大幅上漲，炬華科技、雅克科技、天業股份、曠達科技、電廣傳媒、中信國安更是漲停。

同時，360 回歸 A 股還引發了全民猜殼遊戲，喬治白 3 日累計大漲 27.97%，龍津藥業、鳳凰光學、*ST 雲網、*ST 東數 (也紛紛漲停。

06 、人工智慧

圖：AFP

他山之石，可以攻玉。

去年 3 月，AlphaGo 與韓國圍棋選手李世石進行的人機大戰，在中國掀起的人工智慧熱潮綿延至今。今年，國內無論是 BAT 為首的科技巨頭還是科大訊飛為首的上市公司，開始實質性加大對人工智慧的布局。

在此背景下，人臉辨識、無人駕駛、機器視覺、AI 晶片等相關板塊牛股頻出。自 7 月中旬以來，中證人工智慧指數大幅上漲 20.4%。海康威視、科大訊飛、四維圖新等多只龍頭股年內股價翻番，人工智慧第一股，科大訊飛今年以來已上漲 127%。

07、晶片國產化

華為 Kirin 970 AI 晶片。(圖取材自華為官方網站)

受晶片國產化以及 AI 晶片發展利好消息的疊加影響，今年 8 月份開始，晶片板塊開啟一路狂飆上漲模式，成為下半年持續炒作的主題。2017 年 8 月 - 2017 年 12 月，晶片板塊上漲 38%。

在中國大力支持、國產晶片進口替代、新興產業帶來需求增長、存儲晶片價格不斷上漲等四大因素推動下，晶片產業鏈迎來成長拐點期。

今年上市的晶片龍頭股國科微股價屢創歷史新高，士蘭微、紫光國芯、兆易創新等晶片龍頭公司均走出翻倍行情。

08、混改行情

2017 年是混改大年，混改成為貫穿全年的重要行情。今年 1 月和 2 月，地方國企混改政策紛紛出台，輪番掀起「炒地圖」行情。2 月中旬，山西、新疆、西藏等板塊漲停潮出現，湖南、河南、雲南混改個股表現強勢。

今年 8 月，中國聯通混改方案落地，更是點燃了市場。復牌後，中國聯通無懸念一字漲停，參與混改的網宿科技、宜通世紀等也同時復牌跟漲；洛陽玻璃、中國核建與中船科技等央企混改概念股集體漲停。