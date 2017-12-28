江西銅業(600362-CN)(00358-HK)“羅生門”後 倫銅創近四年新高

中國最大銅礦生產商江西銅業(600362-CN)(00358-HK)停產消息傳出後，外盤期銅大漲。

北京時間12月26日彭博報道稱，有公司高管透露，江西銅業收到地方政府防治汙染的指令，冶煉業務將至少停產一周。報道還稱，中國第二大銅礦生產企業銅陵有色本月初也收到地方政府的類似指示。

在此之前，本周稍早中國海關公布，今年11月精煉銅進口量同比增長18.95%。上上周中國海關公布的11月中國未鍛軋銅及銅材進口量已經創一年來最高水平，凸顯國內環保限產對進口需求的推動。

上述彭博消息傳出後新浪期貨報道，上海有色網稱，江西銅業冶煉廠並未停產。盡管如此，在需求面樂觀和供應面受幹擾雙重刺激下，外盤期銅仍保持高漲勢頭。

27日聖誕節後首個交易日，倫銅跳空高開於7167美元，盤中漲至7218.5美元/噸，創2014年2月以來新高，此後漲幅一度擴大到1.6%，逼近7250美元/噸。

在此前連漲九個交易日後，倫銅有望創下2004年以來最長連漲期，今年以來交易價累漲近30%，在倫敦上市金屬期貨之中漲幅僅次於鋁。

27日滬銅同樣走高，在公布11月中國規模以上工業企業利潤同比增速較10月放緩後，滬銅漲幅收窄，最終收漲0.18%，收報54960元/噸。

金屬期貨的表現也帶動了A股相關板塊。選股寶主題庫數據顯示，27日A股全線收跌，保險板塊跌逾3%，但有色銅和鋁板塊均有超過1.7%的漲幅。

來源：選股寶主題庫 華爾街見聞

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)