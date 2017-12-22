鞏固電信獲利王寶座 台灣大20週年雙代言人首度亮相

電信三雄今年度進入最後衝刺業績時間，台灣大 (3045-TW) 累計前 11 月 EPS 5.14 元，達成全年財測目標 97%，暫居電信獲利王，今 (22) 日更進一步宣布企業年度最新品牌代言人，破天荒邀請金曲歌王蕭敬騰與百變天后藍心湄「雙代言」搭檔組合，是台灣大 20 年來首次的雙代言人跨世代組合；總經理鄭俊卿表示，因應 5G 世代，電信業追求創新與改變，首次請來跨世代雙代言人，就是「百變出擊」。

鄭俊卿強調，這次邀請到蕭敬騰與藍心湄兩位大咖藝人攜手合作，希望能透過兩個世代對「改變」的觀點相互交流，傳達台灣大「擁抱改變 創造亮點」的企業品牌形象。

他表示，面對物聯網與 5G 的新世代來臨，台灣大定位為新世代網路科技 (Technology) 公司，只有追求「百變」創新，鼓勵新世代有夢、敢追、敢想像，一起朝 5G 新世代前進，才能持續成為電信業數位匯流的領航者。

台灣大 20 周年，雙代言人蕭敬騰與藍心湄拍攝 5 支品牌形象廣告，預計 23 日起在台灣大官方粉絲團及官網首播，打頭陣的是「改變篇」；台灣大 Line 的官方帳號也將推出蕭敬騰與藍心湄搭檔的「最狂晚輩 X 最辣前輩」獨家專屬貼圖免費下載。

電信三雄 11 月自結獲出爐，台灣大 11 月每股純益 0.41 元；累計前 11 月稅後純益 139.9 億元， 每股純益 5.14 元，達成全年財測目標 97%，暫居電信獲利王；中華電 (2412-TW)11 月每股純益 0.38 元；累計前 11 月每股純益 4.69 元，全年度財測達成率 98.7%。

爭搶電信獲利王寶座，台灣大及中華電卯力衝刺最後一個月業績，巧的是，同樣祭出雙代言人策略，中華電日前也推出 MOD 雙代言人，由導演吳念真及世界羽球球后戴資穎擔任 MOD 雙代言人。