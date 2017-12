台灣網球女將詹詠然今年在「WTA 年度百大性感榜」排行第四十七,堪稱是亞洲第一美運動員,不過也引起不少網友質疑,詹詠然在網站上的照片好像「修很大」,而謝淑薇也在臉書提到,「亞洲王薔身材臉蛋都好

笑起來更美怎麼沒第一!?」。

謝淑薇在個人臉書「夢遊寫真人謝淑薇」提到:

收拾行李小歇一下

看到亞洲第一性感女網球員的新聞

覺得亞洲王薔身材臉蛋都好

笑起來更美怎麼沒第一!? ​​​

印度蜜兒莎也不錯~ 從小就是美人胚子

日本的 Miyu Kato 長得很可愛,笑起來也很甜美!嬌小的身材,連我都想寵愛她一下!

還有哪些大家覺得很美 很性感或外型相當不錯的亞洲球員呢?

WTA Hotties No.1 C.Woz

I like Plis sister pretty much tho! They look alike Barbie doll

不過球員場上比球技,場下的確也是比人品,至於美不美就看個人。

