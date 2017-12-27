NBA／聖誕大戰關鍵報告出爐證實詹皇被犯規之說

NBA 今 (27) 日公布了昨天勇士和騎士聖誕大戰「最後 2 分鐘關鍵報告」，報告顯示勇士球星 Kevin Durant 共有 3 次犯規，騎士「小皇帝」LeBron James 則有 1 次犯規，而這 4 次犯規裁判都沒有響哨，得到應有的吹判。

勇士和騎士是第三度在聖誕大戰交手，兩隊的兩大後衛都因傷缺席，形成和 James 爭奪聯盟第一人的場面，結果 Durant 不但個人數據勝過 James，還在終場前 25 秒賞了 James 一記關鍵火鍋， 帶領勇士以 99 比 92 獲勝。

但賽後 James 不滿裁判尺度提出質疑，而官方今天也證實了 James 的看法。報告指出，第一次犯規是在比賽最後 1 分 12 秒時，當時詹姆斯左手運球突破，雙方出現肢體碰撞後，球出界外球權變成勇士。當時 Durant 的防守有影響到詹姆斯算犯規。

而 Durant 對 James 的那記關鍵火鍋上還出現 2 次犯規，比賽剩下 25 秒，第一次 James 切入，第二次在出手時，Durant 已觸碰到對方手臂，影響對方上籃。

James 的犯規則是在最後 33 秒，他和 Draymond Green 在爭搶籃板，James 拉扯對方的手臂和球衣，影響對方爭搶。

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