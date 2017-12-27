【統一投信】看好台股有紅包行情

2017 年是全球股市多頭豐收的一年，主要股市年線有望全面收漲，截至 26 日止，涵蓋成熟國家與新興市場的 MSCI AC 世界指數漲幅達 21%，而台股加權指數也連續兩年上揚，但漲幅 12.6% 在全球股市表現顯得落後。

統一投信表示，全球景氣穩定復甦且無通膨壓力，2018 年基本面展望良好，台灣上市櫃企業獲利預估也持續成長，而且，相對其他股市基期大幅墊高後拉低了收益率，目前台股現金殖利率仍高達 3.85%，居亞洲股市之冠，在全球主要股市中也是相對高，預期新年度開始後，放完大假的外資重回資本市場，台股可望再獲青睞，拉回整理時，為中長線買進的良機。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯認為，第一季會有紅包行情可以期待，大環境整體情勢有利台股維持多頭動能，包括：電子產業需求與電子零組件漲價、缺貨效應仍持續，業績將維持高檔，大中華區農曆年節的消費旺季可望挹注傳產股，此外，美國聯準會新任主席人選鮑威爾偏鴿派溫和作風，且川普稅改案亦有助提升美股企業獲利，為美股續航提供能量，有利台股維持多頭行情。

劉彥伯指出，預估大盤將是箱型震盪格局，維持選股不選市策略，新的一年仍是看好電子股成長動能優於傳產股，以中長線角度來看，台灣電子業仍處於上升循環的周期中，短線會受到產業出貨淡旺季與庫存調整影響，出現波動加大或股價修正的小循環，但只要是符合全球大潮流趨勢的產業，具全球競爭力、技術領先，產品應用面及滲透率持續擴大的公司，仍看好其長期營運動能。

看好 2018 年仍具有成長動能的新應用產業，包括 3 D 感測、被動元件、高速運算、5G 佈建、網通、伺服器等，而半導體供不應求態勢維持，持續看好，另外，汽車智能化帶動的汽車電子新商機，台廠也有機會持續受惠。

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