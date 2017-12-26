資金流出，美債該怎辦？

據 EPFR 數據顯示，統計至 12 月 20 日為止的一周，全球債券基金單周流出高達 33 億美元，這是 2017 年來出現的第 3 次大規模資金外流，也是 2016 年 12 月以來最大一次的債券型資金外流。 新聞來源: 鉅亨網 2017-12-25

美國稅改法案正式通過，明年共和黨將轉戰擴大基礎建設及相關支出的法案，美國經濟成長率及物價年增率可望高於今年水準。加上聯準會已經開始縮減資產負債表，投資人擔憂美國公債殖利率因此升高，而率先賣出債券基金，但鉅亨基金交易平台提醒投資人別將高評等債券及高收益債券混為一談，這時候反而是繼續買入高收益債券的時機。

1. 美國經濟強，公債自然遭殃

美國投資強勁，公債殖利率升高

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2017/12/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

政府債券可依到期年限分為長期及短期公債，一般而言，短期公債與聯邦準備利率關聯性較高，當聯準會升息速度加快時，短期公債殖利率往往反應最激烈；長期公債則與經濟成長率預期密切相關，當投資人預期未來經濟成長強勁時，長期公債利率則跟隨上漲。

雖然美國目前物價年增率仍低於目標，但隨著油價的反彈，明年物價年增率緩慢回升的機率較高，也讓聯準會有更多理由加快升息的步伐。用來衡量企業投資狀況的飛機及國防除外資本財訂單年增率持續升高，暗示美國明年經濟成長率將優於今年。更快的升息步伐及更強的經濟成長率都不利美國公債價格（公債殖利率上升代表價格下跌）。

2. 經濟佳、獲利好，美高收受益

美國企業獲利佳，有利高收益債

資料來源：Bloomberg，美股採標普 500 指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2017/12/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

儘管美國公債價格明年下跌機率較高，但投資人不該把高收益債券與之混為一談。美元高收益債券的投資主體多為公司，只要發行公司財務沒問題、不違約，債券投資人就可以拿回本金。從上圖可看出，美國企業股票盈餘年增率與美元高收益債券利差間走勢相仿，當企業越賺錢時，企業違約率自然也較低，美元高收益債券價格也因此上漲（利差下降代表相對價格上漲）。

不論從目前的盈餘年增率或明年預估值來看（截至 12 月 25 日，標普 500 近 12 個月及未來一年預估盈餘年增率分別為 20.5% 及 15.2%），美國企業獲利狀況良好，短期內企業大量違約機率不高，鉅亨基金交易平台依然看好美元高收益債券。

3. 領先指標無礙，美高收繼續買

除了企業獲利狀況外，Google 的搜尋熱度也是投資人可參考的指標。從資料能取得的 2004 年以來，美國民眾於財經類別中對” 違約” 的搜尋次數，與美元高收益債券與公債間利差走勢一致且帶有部分領先效果（2007 年 3 月違約搜尋熱度便開始升高，而美高收利差於 7 月才開始攀升）。目前” 違約” 的搜尋熱度僅 26，低於平均的 36 及前次爆發初期的 45，美元高收益債券的警訊還未出現。

違約潮仍未出現，美高收價格仍有上漲空間

資料來源：Bloomberg、Google，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2017/12/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

景氣連動強，美高收強勢依舊

相較於美國公債，美元高收益債券與美國股票間關聯性更高（近 10 年美銀美林美元高收益債券指數與美國公債間相關係數為 - 0.23，與標普 500 間相關係數為 0.73），因此投資人不需要過分擔心升息的影響，以目前美國經濟成長及企業盈餘的預估來看，現在仍是高收益債券基金的買進而非賣出時機。

鉅亨精選基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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