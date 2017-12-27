台鐵車掌猝死國民黨團批史上最爛勞基法

針對台鐵車掌過勞死的悲劇，國民黨團今 (27) 日召開記者會，首席副書記長李彥秀痛批，到底還要發生多少遺憾事件，民進黨才肯真正面對本次勞基法修惡的狀況，縮短輪班時數、7 休 1 放寬都是過勞條款，希望政府退回勞基法；團副書記長蔣萬安說，今日憾事後，台鐵還說是個人因素，還說不是死亡在工作現場，實在令人氣憤，希望行政院長賴清德不要急於強過史上最爛勞基法。

台鐵一名 37 歲的張姓車長 23 日傳出在家中猝逝，而據台鐵員工透露，張姓車長在事發前連續上 6 天班，且長期輪班睡眠不足，加上需要照顧中風的母親，本身也有高血壓的問題，他因體力不堪負荷，曾主動提出調離乘務工作但未果，只好打算先留職停薪，不料卻先發生憾事。台鐵則表示，對於員工病逝感到難過，但其工時、班表都合法，無過勞情形。

李彥秀表示，本次勞基法修法，將勞資協商交給事業主管機關，但台鐵的主管機關就是交通部，現在政府帶頭將勞基法修惡、帶頭當慣老闆，未來要怎麼期待，全台產業排的班，是好的班表？或是不會過勞的班表？

蔣萬安表示，台鐵列車長班表從下午 3 點開始上班，到凌晨 1 點多連續工 9 個多小時，但隔天早上 7 點就要接下一班，期間間隔根本不到 8 小時，更別說中間還要扣除盥洗、通勤與用餐，真正的睡眠時間不到 4 或 5 小時。

蔣萬安說，上述狀況就是輪班制勞工的現況，行政院還夸夸其口說上下班、周休二日，在本次修法中不會有危害，但輪班制的勞工就該承受過勞嗎？難道這些勞工都不是大家的親朋好友嗎？今天沒有一個人是局外人，任何人都不應該坐視這樣過勞的狀況發生。

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