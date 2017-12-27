李慧芬：27.50元左右買入華潤啤酒(00291-HK) 目標30元

復星國際(00656-HK)以66億元向朝日集團收購其所持青啤(00168-HK) 18%股權的交易可利好華潤啤酒(00291-HK)及整個啤酒行業。因為青島啤酒獲復星國際入股可推動市場主導機制，例如激勵管理層及優化資本結構。

復星入股青啤進軍啤酒行業，不會影響華潤啤酒的領導地位，因復星沒有相關經驗，未必有能力大幅改善青啤的競爭力。

儘管近期銷量疲弱及關廠帶來開支，但對內地啤酒市場展望正面，由於行業整合、產品高端化及產能優化，可帶動華潤啤酒未來的利潤率及現金流擴張，潛在的加價及併購事件可成短至中期的催化劑，由於公司過往主要針對本土市場，不排除華潤啤酒或會與海外品牌合作，為高端化鋪路。

華潤啤酒市佔率由2010年的21%升至去年的25.6%，惟其盈利佔比低於其市場份額，考慮到受惠行業整合、銷售品類升級及行業產能優化，其銷量領導地位將可反映在盈利能力上。其產能利用率在可見將來將由去年的53%改善至60%，不排除未來3至6個月公司平均銷售單價或有上調機會，可助減低投入成本增加的影響，並改善長期利潤表現。

投資者可於27.50元左右買入，獲利目標30元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)