【復牌】白雲山(00874.HK)斥13億增持藥品零售業務

白雲山(00874-HK)公布，向Alliance BMP收購合營企業廣州醫藥30%股權，其主要透過於廣州以「健民」為品牌的零售藥店及電子商務平台開展以西藥及醫療器械為主的醫藥產品零售，現金代價10.94億人民幣(約13億港元)。

同時，公司向Alliance BMP授出廣州醫藥20%之售股權。由於白雲山已持有50%廣州醫藥股權，倘悉數行使，公司將持有廣州醫藥100%股權。

廣州醫藥主要從事藥物、生物產品、保健食品及醫療器材批發、零售和進出口，透過其於中國廣州以「健民」為品牌的零售藥店，以及其企業對消費者方式電子商務平台「廣藥健民網」開展西藥及醫療器械為主的醫藥產品零售。

批發業務佔目標集團業務(指廣州醫藥及其附屬公司)的主要部分。由批發業務產生的銷售佔目標集團截至2015年及2016年12月31日止兩個年度各年經審核綜合收益約98%。目標集團將製造商的醫藥產品分銷至主要位於中國南部的其他批發商、零售商及終端用戶(包括但不限於醫院)。目標集團透過其於中國廣州以「健民」為品牌的零售藥店及其企業對消費者方式電子商務平台「廣藥健民網」開展其以西藥及醫療器械為主的醫藥產品零售。

Alliance BMP Limited為一家於2007年1月在英國註冊成立的公司，由WalgreenBoots Alliance, Inc.間接全資擁有。

Walgreens Boots Alliance, Inc.為一家於2014年合併Alliance Boots plc.及Walgreen Co.完成後在美國特拉華州註冊成立的公司，Walgreens Boots Alliance, Inc.的股份目前在納斯達克股票市場上市。根據其網頁所載，Walgreens Boots Alliance, Inc.為美國及歐洲最大的零售藥品、保健及日常生活所需。它亦是以藥品為主的保健健康零售業的全球領先者，且擁有全球其中一家最大的藥品批發商及分銷網絡。此外，WalgreensBoots Alliance, Inc.為世界最大的處方藥及眾多其他保健健康產品採購商之一。

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