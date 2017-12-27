國銀搶插旗澳洲，金管會宣布，核准玉山銀申設布里斯本分行

【財訊快報／陳品親報導】政府力推新南向政策，澳洲為今年國銀新南向的獲利主力。金管會昨 (26) 日同意玉山金 (2884) 旗下玉山銀向澳洲主管機關申請設立布里斯本分行，成為澳洲當地第 12 家國銀分行。近年國銀紛紛進駐布局澳洲，目前已有八家國銀於當地申設分行，成為今年拉抬新南向獲利成長的主力。金管會銀行局副局長王立群表示，玉山銀已在去年 4 月於澳洲設立雪梨分行，為因應澳洲廣闊幅員，擬於布里斯本設立該行澳洲第 2 家分行，以拓展亞太地區布局，並配合新南向政策，提供更完整金融服務網絡。



玉山銀目前海外分支機構家數共計 9 家，包含柬埔寨及大陸地區 2 家子行，在美國、澳洲、新加坡、緬甸、越南及香港，設有 6 家分行及 1 家代辦處。



目前東協十國中，僅剩汶萊未有國銀前往設點。而本國銀行於澳洲設立營業據點之現況，包括合庫銀、兆豐銀、台企銀、中信銀、台新銀、華南銀、玉山銀和第一銀，已於澳洲設立 12 家分行，及 1 個代辦處，地點則位於雪梨、布里斯本與墨爾本三處，當地存放利差約 2-3%。截至今年 9 月底，全體國銀於澳洲分支機構稅前盈餘為新台幣 8 億元。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』