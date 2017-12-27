【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆消息面傳利空，台股收跌百點

利空消息傳出，昆山改善汙染措施可能波及多家台股大廠，以及蘋果 iPhoneX 銷售不理想等，台股盤中一路走低，加權指數收盤下跌逾 100 點。終場台指期下跌 109 點 (-1.04%)，逆價差 5.91 點，電子期下跌 6.35 點 (-1.45%)，逆價差 0.51 點，金融期下跌 8.8 點 (-0.74%)，逆價差 2.19 點，非金電期下跌 53 點 (-0.43%)，正價差 11.69 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 898 口，淨空單部位 6115 口；投信淨空單增加 1529 口，淨空單部位 34764 口；外資淨多單減少 2127 口，淨多單部位 43423 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長黑 K 棒，指數持續於半年線下方震盪，各短中期均線糾結，籌碼面部分，單日成交量能增加到 972 億餘元，外資上市現貨賣超金額約 25.19 億元，期貨未平倉淨多單 43423 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.62 變動到 1.34，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 134,477 口。

