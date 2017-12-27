【統一證券】盤前分析－利空衝擊指數承壓，汰弱留強靜待年後再攻



◆盤勢分析

昨日台股出量下跌，指數再度跌破各期均線。然即將邁入 2018 年，在經濟景氣持續緩步復甦下，預期企業獲利維持高成長下，預期台股修正後仍有表現空間。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份：美股仍在聖誕與新年假期，交易清淡。近期華爾街分析師持續上修美國經濟預測，主要來自川普減稅推動下，有望刺激企業提升資本支出與家庭消費有望增長，有利推升美股續揚。

第二、昆山市政府祭出廢水禁排令，台股供應鏈驚嚇。昆山政府署名「昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組辦公室」的文件要求當地總計 270 家廠商，從 12/25 起至明年 1 月 10 日全面停工改善廢水排放。影響包括 PCB 供應鏈，如嘉聯益、南亞電路板與南亞電子材料、定穎、柏承、欣興同泰與台郡等；光電面板供應鏈、被動元件、電子零組件與組裝線、塑化化纖廠等。雖然目前因影響層面過大，昆山政府 26 號晚間決議暫緩施行，由全面停工改為僅針對特定排放污水的公司進行督察，並僅限排廢水 50%，但近日中國強力整頓環保議題，研判後續企業仍將面臨整頓壓力。

第三、技術面觀察。台股今日在內資結帳賣壓下，指數長黑再度跌破五日與十日短天期均線，KD 重新向下回測 50，在年底前外資買賣力道減弱下，資金動能不足，大盤恐陷入整理。

第四、科技股受利空襲擊。手機供應鏈傳言，整體庫存調整恐至 2018 年 5 月，除 Apple iPhoneX 銷售強度不足，1Q18 整體 iPhone 訂單下砍 40%，近期包括小米、OPPO 皆下修手機銷售量，加上過往 1Q 為手機採購淡季，手機供應鏈業者營運走淡，並面臨評價修正。不過，本周進入年底結帳，搭配投信與集團作帳，建議布局集團股、水泥與塑化。

