【IPO追蹤】艾伯科技(02708-HK)招股價下限1.5元定價 一手中籤率為30%

艾伯科技(02708-HK)公布公開招股結果，每股發售價定為1.5港元，是招股價為1.5港元至1.8港元的下限。股份明日(28日)上市。

艾伯科技香港公開發售部份已接獲合共4,125份有效申請，認購合共1.486億股香港發售股份，相當可供認購的香港發售股份總數1000萬股約14.9倍。回撥機制並無生效。一共有2203份申請一手(2000股)，中籤率為30%，申請10萬股的中籤率為3.1%。

國際發售項下214位承配人最終獲分配的發售股份數目為9000萬股股份，相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數90%。已接獲認購合共約2.81億股國際發售股份的申請，相當於根據國際發售初步可供認購的國際發售股份9000萬股約3.1倍。

艾伯科技是一間國家高新技術企業，專注在中國提供綜合物聯網智能終端産品應用及解決方案服務。公司提供度身定制的産品、應用及解決方案，包括提供應用物聯網及相關技術的廣泛及度身定制解決方案;開發、生産及銷售獨立設計的物聯網智能終端産品;提供定制軟件開發服務;及提供資訊系統軟件及硬件維護服務(尤其側重中國“智慧城市”市場的城市公共安全管理領域)，以滿足客戶在安全生産監督、危害監督及其他特定項目如資産管理、車輛管理及人員管理等方面的需求及要求。

截至2017年3月31日止3個財政年度，該公司分别實現收益約2913.2萬元(人民幣，下同)、5693.4萬元及1.04億元;期内溢利及全面收益總額分别為971.7萬元、2487.6萬元及2944.5萬元;純利率分别為33.3%、43.8%及28.3%。

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