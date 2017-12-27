日本人是不是都炒比特幣去了？這家銀行可能說出了真相

摘要：德意志銀行稱，日本投資者越來越喜歡把買股票交給人工智慧來做，「比特幣富豪」出現可能激發日本人的「投機精神」。1980 年代和本世紀初兩次泡沫期，日本散戶都有不顧基本面狂買風險資產的「黑歷史」。

今年日股大漲，日本股民卻似乎越來越愛將炒股交給人工智慧（AI），散戶瘋炒比特幣。

德意志銀行全球金融策略師 Masao Muraki 最近在報告中提到兩個問題：

日本投資者是否將日股、特別是金融股的價格決定權轉移給了電腦程序算法、或者說 AI？

比特幣會不會點燃日本人的「投機精神」？

德意志銀行的這兩個問題反映了日本投資者今年表現出的新趨勢。

火熱的日股 AI 影響越來越大

今年 10 月 22 日安倍晉三領導的執政聯盟在大選中勝出，當月日股創史上最長連漲期，東證指數創近十六年新高，日經 225 指數距技術性牛市一步之遙。日本官方數據顯示，當月凈買入日股的海外資金規模創歷史之最。

不過，德銀認為，最直接決定日本金融股相對美國金融股表現的還是 10 年期美國公債殖利率，利率、美元對日元匯率和期權價格（隱含波動率）則決定了日本壽險和銀行股的絕對價格。

Muraki 在報告中指出，沒有找到任何跡象暗示，今年投資者配置壽險和銀行股的變動是因為這些機構的盈利、股東回報、銀行和險企的監管變化。

上述報告還提到：

轉為被動基金管理的速度已經加快，這部分源於日本厚生勞動省的信託規定影響，追隨人類決策的主動基金股票交易量在減少。隨著影響下降，主動基金看來集中於那些基本面變化大的板塊（如科技板塊）。

實際上，（今年）12 月我們保險、證券和其他金融板塊團隊收到的海外股票投資者詢價之中，約 70% 都和 SBI 有關，SBI 是間接持有加密數位貨幣的公司。歐盟新金融監管法規 MiFID II 帶來主動管理成本下降，這可能會讓這一活動加速。

換言之，德銀髮現，日本投資者越來越喜歡把買股票交給程序、或者 AI 來做。這種變化的後果是什麼？

德銀預計，如果基於模型的股價形成持續更久，價格與基本面的差距會更大。可能會定期出現股價調整。

比特幣可能掀起散戶投機潮

和投資日股形成鮮明對比的是，日本投資者、尤其散戶投資比特幣興趣高漲。

華爾街見聞上上周提到，本月日經新聞報導稱，今年 10 月和 11 月 40% 的成交比特幣都是用日元交易。今年中國開始關停比特幣交易以來，全球近半數比特幣交易都來自日本交易者。

德銀當時報告認為，上述報導顯示，愛用槓桿炒匯的三四十歲日本男性正在進入比特幣市場。這些男士曾是利用槓桿炒匯的主力軍，全球一半以上的外匯交易保證金都出自他們的帳戶。

德銀新近報告又指出，明年要密切留意日本散戶的投資動向，過去兩次資產泡沫期，他們都有不顧基本面狂買風險資產的「黑歷史」：

我們將密切監控日本散戶 2018 年持有風險的立場，他們個人金融資產共有 1800 兆日元，其中 900 兆日元都是存款。

在上世紀 80 年代的泡沫期和 2000 年左右的科技泡沫期，日本散戶熱切購買某些幾乎沒有任何基本面支持的資產。有代表性的選擇就是 1987 年 2 月上市的日本電報電話（NTT）股票和 1999 年的光通信（Hikari Tsushin）股票（見下圖）。

『比特幣富豪』出現可能激發日本人的『投機精神』，那些人帶着追隨者的強烈（致富）渴望。

德銀還預計，一旦資產價格走軟，帶着脆弱基本面的價格投機就會釋放強烈的反面力量。在槓桿交易中殺傷力更大。上周五數位貨幣暴跌，這可能已經影響了用槓桿的日本散戶。

但是最近數位貨幣又明顯反彈。華爾街見聞稍早提到，本周二，比特幣一度站上 16000 美元，較上周五低位回漲 50%。

Muraki 此前就曾在報告中指出，正面看待價格波動的日本投資者不在少數。「日本的投資風格是低風險、低回報的存款結合高風險、高回報的投資。」

從這個角度看，近期比特幣等數位貨幣的波動也可能吸引日本散戶逢低買入。

『新聞來源／華爾街見聞』