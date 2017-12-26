【豐銀投顧】震盪格局沒變 年後才有行情

大陸市場流傳昆山市官方以公文要求吳淞江等流域區域工業全面緊急停產通知，由於台郡、嘉聯益、定穎 、滬士電子等 PCB 廠商皆在該區域範圍內設廠，引發市場議論。雖然之後有澄清會暫緩實施，但對一些最近正紅的 PCB 族群無疑是澆了一桶冷水。而且同時也讓大家不禁開始擔心，台灣在中國設廠者眾，如果之後常常出現這種狀況，豈不是每天都風聲鶴唳？ 這同時也提供大家一個思考的方向，明明中國的人工再怎麼樣都比美國便宜，為何郭台銘還要到美國設廠？中國的人工已經不再便宜了，中國的環保意識也抬頭了，台商在大陸呼風喚雨的日子也早已過去，因此這幾年我們再也聽不到有人提「中概股」了，這就是筆者過去曾經說過:「鴻海去中國二十年，股價卻漲不動; 而台積電、大立光這二年才要去中國設廠，卻變成股王及權王，可見得去中國設廠，已經不見得都有好處了，投資人應好好思考。

今天的下跌說令人震驚，其實也還好，不過就是跌的多了點。原本我們就一直看盤勢的格局是在 10400-10600 之間來回震盪，震幅大一點，也就下殺到 10350 左右。此處也沒有太大的利空或不確定因素，亞股也只有台灣大跌，新台幣也沒出現大貶甚至維持在 2 字頭。各項數字都顯示今天的下跌並非外資有系統性的徹離台股，未來盤勢仍有向上的空間，投資人不必杞人憂天。近期蘋概股或許在大立光的帶領之下回檔幅度較大較深，一來是 iPhone X 的銷售不如預期，另一方面則是離下一支 iphone 開始炒熱題材也至少還要三、四個月的時間，下週五之前只要大盤沒跌破 10322 點，則盤勢可望安然渡過這一波的修正並開始展開反彈行情。短線的震盪筆者認為應與週四的摩台結算有關，外資提前把指數壓低，就利於在結算當日轉而佈局較低的元月份摩台多單，請大家反而要留意買點是否到了。

豐銀投顧 李世新 分析師