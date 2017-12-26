【華冠投顧】武傑電台:台股大跌100點!怎麼看?!

◆ 來的快去的快

台北股市早盤小漲 + 3 點開出，受到『限污令』影響，加權指數開盤後，震盪走低；收盤前，股王大立光止跌回穩，終場下跌 - 100 點作收，收在 10421 點，成交量 972 億。

昨天台股因為『月線』均值拉低，指數自然的站上『月線』關卡；今天在大陸『限污令』的沖擊下，市場引爆了信心多殺多。但是對於『限污令』的影響，預計只是短期波動；整體來看，台股依舊還是在『外資休期』，內資主導的結構。所以消息面的影響，預計『來的快、去的快』；很快又會回到震盪走高的格局。

今天台股開盤漲 3 點，一路下跌，終場收跌 100 點，收在 10421 點，今天這根長黑讓市場又嚇出一身冷汗，市場上有人看空、有人看多，武傑對今年的看法依舊沒變，還是看多，所以要大家切勿過度恐慌，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，大家要好好把握，依舊給大家信心；而 12 月幾次的下跌有許多的籌碼浮額被洗出場，市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，但也有許多中小型股走出自己的路，例如: 1526 日馳、6552 易華電… 等，但武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，不要過度猜測是反彈還是回升，最後選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光雖盤中一度跌破 4000 大關但最終還是力守收在 4000 元， 2317 鴻海小跌收在 91.2 元，權值王 2330 台積電則是小跌收 226 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 6554 中美 KY、8033 雷虎、3550 聯穎、2464 盟立、1526 日馳、6552 易華電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 3443 創意、6269 台郡、4739 康普、8478 東哥遊、3406 玉晶光、8086 宏捷科、4721 美琪瑪、3085 新零售、6477 安集、2313 華通、3260 威剛… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

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