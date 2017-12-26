【華冠投顧】大盤回檔修正 拉回做多多頭型態的股票

藍慶賜分析師

外資放年假內資逆襲殺跌百點，大盤短線形成空頭排列，空軍全數出籠打壓，多方勢力節節敗退，多方勢力惟有主動出擊才能力挽狂瀾扭轉劣勢。年底作帳行情結束，變成結帳賣壓出籠，投資人也不用太過悲觀，仍是操作多頭型態的股票，趁股價拉回時找買點的策略不變。中國高階智慧型手機品牌，華為、OPPO、Vivo 近期傳出下修明年第一季出貨量 3 成，無獨有偶蘋果也下修明年 iPHONE X 出貨量 4 成，所以智慧型手機概股近期宜先避開。電動車是未來的趨勢，全球各國亦大力支持將淘汰柴氣油車，智慧型手機失去成長動力，電動車將會下一個大幅成長的產業，其中電池系統、車用電子以及自動駕駛包含 AI 等等都是觀察的產業。昨天個股分析的股票 (1262) 綠悅 - KY 新產品軟性鋁塑膜可應用軟包裝鋰電池應用於 3C 電子產品、電動車等市場。另外明年 1/9CES 展在拉斯維加斯舉辦，今年參展產品的五大趨勢，平板電腦、Ultrabook、網路電視加上 3D 功能、連網汽車、App。其中連網汽車將會加速 5G 的發展。5G 概念股 (4991) 寰宇 - KY、(3081)聯亞、(4977)眾達 - KY 等可持續觀察。

◆ 個股技術分析：

智寶 (2375) 股價創新高後拉回修正，量縮回測 5 日均線，K 線仍維持多頭型態，只要在 5 日均線附近出現止跌訊號，強恆強的趨勢不變。

凱美明年第 1 季認列售廠利益，每股獲利貢獻超過 22 元。智寶持股凱美 59.85%，將可認列獲利約 17 億元，每股貢獻約 18 元。再加上出售雲林廠等挹注，還有本業獲利，法人預估，凱美明年每股純益有機會挑戰 30 元，連帶智寶每股獲利也可望超過 20 元。

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