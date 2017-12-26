「集保e存摺」上線滿10個月，用戶突破20萬

【財訊快報／巫彩蓮報導】集保結算所將科技新思維融入傳統紙本證券存摺，集保 e 存摺 APP 應運而生，上線短短 10 個月，用戶已突破 20 萬大關，反映在數位時代下，投資人更樂於使用電子式存摺。集保結算所董事長林修銘表示，集保 e 存摺仍在起步階段，過去十個月業務推動初期，蒐集投資人、證券商使用心得，不斷地精進功能，該項業務目標要使投資人充分獲得完整豐富的資訊及更便利的功能。



集保 e 存摺上線以後，分階段多次精進「集保 e 存摺」服務，9 月上線增加了多項功能，除了兩項主要功能：延長補登存摺與餘額查詢之服務時間、自行補發開通碼，另針對使用者操作上提供多項友善服務，例如：自選存摺排序、密碼設定閱讀更便利等，而這些努力也反映在用戶成長上，目前每日平均約有千名用戶加入集保 e 存摺的使用行列中。



「集保 e 存摺」不僅讓投資人隨手登摺掌握最新庫存訊息，省去前往證券商營業處所的舟車勞頓，其一機多摺的功能，對不同證券商下所持有的資產部位，投資人都能一目了然，並且針對須提示存摺的臨櫃交易，憑手機出示開通存摺的條碼即可進行交易，再也不需要攜帶多本存摺，免去投資人保管攜帶存摺的不便。



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