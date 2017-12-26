國防報告書首度將台美軍事交流寫入內容

中華民國 106 年國防報告書出爐，內容長達 6 萬字，除運用照片詮釋國軍、提供豐富資訊圖表，有助讀者快速掌握重要國防資訊外，更首度將台美軍事交流寫入書中，強調台美軍誼堅實而穩固。

國防部 26 日例行記者會上，國防部戰規司政策處長苗惠芬介紹表示，106 年「國防報告書」共分 10 個章節，全書在內容與美編風格上展現以下 7 點特色，包括封面意象引人入勝、運用照片詮釋國軍、提供豐富的資訊圖表，凸顯中華民國與區域的聯結、彙整政策發展歷程、展現國軍人才薈萃，漫畫版廣拓年輕族群等。

在報告書第 8 章「夥伴關係」中，首度將台美軍事交流寫入書中，包括軍事採購程序、軍事交流等內容。戰規司建軍規劃處長萬文卓少將表示，國防報告書目的是增加軍事透明度，希望國人支持國防政策，相關美台軍售資訊都在美國國防部安全合作局網站上都可以查詢到。

國防部戰規司簡任司長吳寶琨表示，因為許多媒體與立委對軍售流程不清楚，因此將內容寫入報告書中，將台美軍售寫入國防報告書中，與美國總統川普日前簽署「2018 財政年度國防授權法」（FY2018 NDAA）並沒有關聯。



▲國防部戰規司簡任司長吳寶琨（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.26）

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