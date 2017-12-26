總報酬策略：在市場溢酬及超額報酬中取得最佳平衡

基金報酬可以分為三種：一是相對報酬，二是絕對報酬，三是總報酬。各有優劣，在此做一介紹，讓投資人更清楚。

富達亞洲總報酬基金經理人廖婉菁說，相對報酬的概念就是選擇一個基準指標來參考，跟著指標報酬走。通常基金操作會參考一個基準指標，舉例來說如果跟隨著 S&P 500 指數作為參考指標，基金的選股配置就不會與 S&P 500 指數中的成份股相去太遠。

以股票基金為例，如果 S&P 500 持有這檔股票達 5%，那麼基金持有這檔股票的比重會與 S&P500 的持股比重相距不遠，如在 5% 下上加減 5%，也就是 0 到 10％。這是因為參考了 S&P500 指數。如此的好處是，如 S&P 500 指數的報酬是 10%，基金的報酬也可能會在 10% 左右，不會差距太多。

相對報酬的好處是平穩安全，就是參考基準指標來衡量基金相對的績效。如此配置參考以市值加權的基準指標，能讓績效跟著基準指標走。缺點是，有時會限制了基金經理人的策略佈局，如果不看好這間公司，也不能少買或是不買。不看好它，覺得可能會賠錢，但仍要買，如此表現有可能受到影響。

例如之前油價下跌很多，美高收債就受到影響。因有些基金是用相對報酬，仍要跟著指標去買受影響的石油相關企業，績效呈現就可能受影響。

另一種是絕對報酬，在任何情況下追求的是正報酬，它沒有參考基準指標，以現金來衡量基金績效。這優點是著重在相對價值和市場中立的策略。

第三種總報酬，是以風險調整後的報酬來衡量基金的績效，而投資目標為跨景氣循環獲得總報酬，且不受基準指標干擾。

總報酬更具靈活與彈性

總報酬是不跟著基金指標走的。沒有任何限制，它可以更靈活，更有彈性。依經理人去決定如何配置達成最佳化，經理人通常是在基金產品設計之時就決定採何種報酬方式：有的是採相對報酬，而現在愈來愈多的資產管理公司採取總報酬，研發產品時就以總報酬為主。

如以相對報酬來說，是依指標權重限制去做投資組合。如果按指標權重來配置，有可能採用金融債比重 31%，投資等級債比重達 60%，加上亞洲比重有 37%，這就是按照指標權重去做的投資組合；而總報酬時，則是藉著基金經理人決定最佳投資概念的投資組合，去做資產配置。它由信貸研究、量化研究及交易，達到最佳化的報酬。

依不同產業，不同企業來看

如果一檔基金是以相對報酬為原則的企業債基金，它可能依指標權重去投資很多的企業債，包括金融債、消費零售債、能源債及交通運輸債等產業債。但每個產業的景氣行情不同，金融業及電信業的景氣不全然一樣，它的表現也會不同。如果能夠在能源債表現好時加碼，在它表現不好時減碼，如此就能更彈性靈活，且能在不同產業中去做配置，降低風險。

再從另一角度來看，在決定投資組合資產配置時，會受到三個面向來決定：一是基本面，看總體經濟的展望。二是技術面，是市場供需情形。三是評價面，看利差水準，這三項都會影響了資產配置。如此面面俱到的好處，保持彈性調整，攻守皆宜，且可因應景氣循環調整投資組合。

富達亞洲總報酬基金經理人廖婉菁說，以亞洲總報酬債券基金為例，除了法規限制亞洲高收益債不得超過基金淨資產價值的 40% 之外，其餘的亞洲投資級債、中國點心債及其他亞債或新興債，皆可以最高配置到 100%，靈活度高。

靈活運用最佳的解讀就是隨著景氣循環而做配置。市場上升時，可以增加風險性資產，下跌時轉進防禦性資產。

當在景氣修復期時，債券利差趨穩，亞洲匯率走穩，可以增加人民幣點心債部位。而當進到景氣復甦期時，則可以增加高收益債的部位。景氣進到擴張期時，債券利差緊縮，亞洲匯率走強，則可增加公司債部位。最後景氣衰退期，則可以加碼投資等級債，因為利差擴大，匯率走弱。

總報酬的好處是，靈活有彈性，不會被限制在指標權重、投資綁手綁腳，更能為投資人創造最佳的報酬。