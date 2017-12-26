理專前3大推薦股票 中國基金三度蟬聯冠軍

根據摩根投信「2017 下半年度理專調查」顯示，2018 年上半年最推薦的基金類型，以股票型基金居多，其中，中國基金更以 49.56% 的壓倒性比例，連三度調查蟬聯股票基金推薦榜首，其次為亞洲基金 (26.65%) 及生物科技基金 (14.32%)。

至於債券基金部份，新興市場債獲得理專推薦比例超過 6 成 (69.27%)，高收益債券與亞洲債券也分別有 34.14% 和 12.44% 的推薦率，值得一提的是，本次新興債和高收益債的推薦比率都較前期出現滑落。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得表示，MSCI 中國指數今年來一路走高，強彈逾 55%，而中國企業未來 12 個月 EPS 預估走勢也亦步亦趨，反觀其估值仍處於相對低檔的合理水位，顯示支撐陸股強漲主要由盈利增長的有基之彈。

應迦得分析，中共十九大後政策靴子落地，中國施政由過往的經濟增長，轉為解決「發展不平衡的矛盾」與「提高美好生活需要」，因此，看好「消費升級」為投資中國股市的重要主軸，其中包括循環型消費、健康醫療、科技和自動化等新經濟概念股將最為受惠。

投資布局上，應迦得建議，投資中國首重波動管理，強化收益可降低投資中國的波動風險，且除了債息，股息也具優勢，聚焦高息 A 股的中國平衡基金，將是現階段布局中國的首選。