【富蘭克林】美股基金創三年來最大資金流出，亞洲股票型基金續獲青睞

EPFR 統計：美股基金遭大額資金流出，亞洲股票型基金續獲資金青睞

美國國會通過 30 年來最大規模稅改法案，並已送交總統川普完成簽署立法，但因市場已預先反映稅改利多，反引發獲利了結賣壓導致資金自美股基金撤出，依據研究機構 EPFR 統計 2017/12/14~12/20 基金資金流向顯示，過去一週股票型基金遭 145 億美元資金淨流出，為 2016 年 6 月英國選擇脫歐以來最大淨流出，主要受到美股基金遭資金淨流出 171.55 億美元，創 2014 年 8 月、逾三年來最大單週淨流出的影響，不過，整體新興市場股票型基金獲資金流入 14.27 億美元，連兩週淨流入，歐洲股票型基金續遭資金淨流出 6.36 億美元，連三週淨流出，日本股票型基金獲 10.29 億美元資金淨流入，連續三週淨流入。(附表一)

富蘭克林證券投顧表示，2017 年堪稱股債豐收的一年，各區域經濟及企業獲利齊步擴張，加上全球通膨與利率維持溫和，資金充沛環境挹注多數資產價格水漲船高，成熟市場包含美國、英國、德國，新興市場包含韓國、印度、菲律賓、印尼、巴西、墨西哥、南非等市場，今年度皆有改寫歷史新高價位的紀錄。各區域股票型基金多獲資金淨流入，新興市場股票資產吸金動能顯著，富蘭克林證券投顧認為，預期進入 2018 年這個趨勢將不會變，但是著眼全球股市多頭即將進入第九年，大小型股、區域及類股輪動速度加快，操作難度升高，透過價值投資與基本面選股的主動式管理策略，可望爭取擊敗大盤的超額報酬空間。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾表示，新興市場龍頭中國處於結構性轉型階段經濟成長率將微幅放緩，然而印度在換鈔與稅改政策短期衝擊後成長動能回升，歷經先前幾年聯準會縮減 QE 導致資金外流、原油價格大跌等危機衝擊，巴西俄羅斯等拉美東歐國家經濟也恢復成長而有正貢獻，但多數目前成長率其實都還不及潛在成長率，仍有持續復甦空間，為數不少的國家也都有豐沛的改革題材紅利可期。此外，全球企業擴大資本支出正處於翻轉向上趨勢，特別是科技與無形資產等新型態資本支出模式，將使得以科技產品為出口導向的亞洲國家受惠。

過去一週債券型基金遭 32 億美元資金淨流出，為今年以來最大單週淨流出，主要為高收益債的影響，整體高收益債券型基金淨流出 53 億美元，然而新興市場債券型基金則有資金淨流入 9 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博表示，美國就業市場熱絡、川普政府的減稅及擴大支出政策將激勵景氣更往上揚，預期美國公債殖利率上升壓力日益顯著，新興美元主權債將首當其衝。建議可藉由利率交換合約，以支付長期固定利率 / 收取浮動利率方式，締造如放空美國公債效果，未來當美國公債殖利率上揚環境將可受惠，並透過精選於新興國家當地貨幣債的方式爭取收益空間。

亞洲股市外資動向：過去一週外資撤離亞股，惟印尼與菲律賓股市仍獲外資買超

過去一週外資於亞股操作幾全數淨賣超，尤以印度股市 6.11 億美元、南韓股市 5.57 億美元賣超幅度最大，印尼及菲律賓股市仍獲資金青睞，均獲小幅淨買超。(附表三)

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人史蒂芬 ‧ 多佛分析，印度財政部將於 2018/2/1 公布 2019 年度財政預算案，此次較特別的是印度政府也將發布「國家就業政策」，將透過經濟、社會、勞工等層面，創造正式的就業機會，政策面利多或有助於持續提振印度市場投資氣氛。印度股市雖歷經 2017 年度大漲，惟相對全球股市或新興股市的溢價狀況並未大幅拉升，仍在合理區間內，且今年前三季企業獲利遭下修的狀況也已改善，進入第四季，包含 2018 與 2019 年之企業獲利預估皆已見上修趨勢，有利支撐股價表現。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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