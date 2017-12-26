基本工資論戰國民黨提勞動部數據打臉民進黨

針對民進黨指稱，蔡英文政府上任以來基本薪資調漲近 2,000 元，比國民黨執政 8 年還要高。對此，國民黨發言人洪孟楷今 (26) 日表示，勞動部資料明確記載，馬政府時代基本薪資調漲 5 次，金額總計提高 2,728 元，比蔡政府要高出近一千元，這才是事實，請民進先查好資料再發言，以免貽笑大方。

總統蔡英文日前與財經媒體餐敘談到，她的最低工資夢想數字是三萬元，一番言論遭洪孟楷質疑是在「說空話」；但民進黨反駁說，自從蔡英文執政以來已調漲基本工資近二千元，已經超過國民黨執政 8 年的調升幅度

洪孟楷表示，馬政府執政初期基本薪資為 17,280，經過 5 次調整後達到 20,008 元，調漲金額總計是 2,728 元；而蔡英文政府是到明年 1 月 1 日之後，基本薪資才會調高至 22,000 元，成長幅度僅為 1,992 元。洪孟楷批評，民進黨發言人難道連國小算術都不會嗎？難道 2,728 元小於 1,992 元嗎？

洪孟楷說，昨日有親綠機構做民調，數據顯示民進黨不滿意度已經高於國民黨，代表民進黨在台灣人民心中的惡感已經超過國民黨，他要請執政的民進黨不要一直緬懷馬政府，要請民進黨與蔡英文醒一醒。

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