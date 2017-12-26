NBA／KD關鍵火鍋蓋詹皇勇士聖誕大戰勝出

NBAT 每年聖誕大戰都是球迷最期待的賽事，今年最後一場對戰，勇士隊再度跟騎士隊狹路相逢，結果兩隊戰到第四節剩下 24.5 秒，雙方相差 3 分，「小皇帝」LeBron James（詹姆士）切入，卻遭 Kevin Durant 火鍋封阻，最後出界沒被判犯規，騎士隊也以 92:99 落敗。

Durant6 個月前才在總冠軍戰舉起招牌慶祝手勢，同樣在甲骨文球場，同樣的對戰組合，不過是在聖誕節。

雖然當家控衛 Stephen Curry 依舊因為腳傷無法上陣，但「浪花兄弟」Klay Thompson 在第四節剩下 1 分 33 免時接獲 Durant 傳球，射進關鍵三分球，也讓騎士隊無力追趕。Klay Thompson 這場 24 分，三分球 7 投 4 中。

Durant 全場 25 分雖然不是最高，但他 7 籃板、5 火鍋，加上 3 助攻，確實扮演了進攻發動機角色，他賽後表示：「在這場館比賽總是充滿樂趣，因為這是聖誕節，而我們滿足了他們想要的。」

James 拿下 20 分，6 籃板，發生 7 次失誤，他說：「他是蓋火鍋的高手之一，很明顯他今天有 5 次封阻，所以他也把保護籃板的工作做得很好。」

Kevin Love 雖然拿下全場最高 31 分，以及他本季最高的 18 籃板，但騎士隊仍然無法反撲。

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