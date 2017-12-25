台股開始度小月 光學股大跌後是個機會

台股在2017年，穩穩當當走到10882點，創下史上最長萬點紀錄，但是到了年底，大家赫然發現台股腳步沈重，台股好像走不動了，最大原因是把台股推進上萬點的外資把台股當成提款機，近3個星期，外資淨賣超台股814億元，12月以來，外資淨匯出10.7億美元，台股少掉外資加持頓時變得全身無力，這其中遭到外資猛力聯殺的大立光、鴻海，最近台積電也感受到壓力。
台股明年會是一個巨大波動的行情，此時選股必須仔細看看你手上持股的位置，第一個法則是跌破年線是一個賣出訊號，尤其是有效跌破年線後，至少要經過一番打底過程，像大立光跌破年線後，到現在還不知道底在哪裏，鴻海跌到92.5元，看起來底部到了，可是19日又出現一根長黑又跌到91.2元，剛剛跌破年線的個股要十分小心，反而是利空出盡，打底一陣子的個股，例如台達電(2308)與光寶科(2301)，光寶科從55元殺到36.05元，光寶科在第三季提列無形資產的備抵損失，造成股價大跌，明年重振旗鼓，利空出盡，反而形成逢低投資買點，至於台達電今年業績並沒有明顯衰退，只是成長力道趨緩，現在這個135元的打底其實也是個機會，尤其對長線投資者來說。
像是在台灣形象跌落谷底的康師傅魏家，今年股價在香港從6.5港元大漲到16.66港元，股價大漲兩倍，回頭看康師傅前三季淨利14.5億港元，已超過去年一整年，從60.1元跌下來的味全(1201)底部愈打愈紮實，這也是在眾人不注意中跑出黑馬的個案。
最近很多大家不注意的低價股正逐漸鹹魚翻身，像以前主力炒作的益航(2601)，每股淨值13.47元，股價重返多頭排列的東聯大漲後，也開始有人注意到中纖(1718)，中纖第三季淨利5.8億元，漸入佳境，且每股淨值達18.21元，這一波像耿鼎(1524)、晟銘電(3013)，或是最近轉強的華孚(6235)，其實都是從低檔翻身的代表作。
除了這些以外，很多今年亮點產業，像半導體矽品的環球晶(6488)、台勝科(3532)、三五族化合約的穩懋(3105)，波動元件的國巨(2327)、華新科(2492)領銜的族群，到功率元件的大中(6435)、尼克森(3317)、捷敏-KY(6525)，他們股價基期動高，但基本面仍然十分明朗，適合低進高出的區間操作。
在外資買盤退縮的台股，大家要更努力做功課，不論是低基期股，或是股價很低的低價股，或是高基期、基本面好的族群都有機會。
『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』