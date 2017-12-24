台股年終盤點 最剽悍的是…

承先啟後，幾將邁入二○一八年，回顧過去一年個股表現，電子股漲多回檔，二○一七年底內、外資捨電子轉金融，布局轉為保守。

【文／葉怡君】

接近年底，在ＱＥ退場、美國稅改過關及外資放假過節等影響之下，台股遭逢亂流，由三大權值股大立光、台積電及鴻海領跌，「空」軍伺機而動，電子股首當其衝成台股重災區。

回顧整年大多頭走勢，觀察二○一七年股價漲幅前幾名，包含之前的人氣指標康控ＫＹ，股價由去年至今漲幅五四二％，即便十一月營收九．○二億元，營收連六個月創下新高，不過，股價創下六二四元高點後壓回，幾近腰斬。該公司指出，在蘋果的拉抬之下，聲學元件第四季出貨達九○％，訂單能見度看到一八年第二季。不過，在股價及營收皆處高點之下，營收要再創下新高推動股價表現，恐怕得看一八年車用產品表現，目前於車用產品占營收約五％，一八年可望有翻倍成長的實力。

康控榮登股價漲幅冠軍

另外，漲幅較多個股包含精華、環球晶、亞德客ＫＹ、創意、玉晶光及穩懋等。

當中，創意憑藉著ＡＩ（人工智慧）及虛擬貨幣話題，二○一六、一七年股價漲幅達二八五％，基本面同樣站穩腳步，十一月合併營收十二．四億元，創下歷史單月營收高點，雖然搭上比特幣話題，不過僅占營收二○％，法人反倒較看好創意於ＡＩ領域的發展，由二○一七年占營收的五％，至二○一八年能提升至三○％以上。

此外，由ｉＸ帶起３Ｄ感測風潮，當中，做為蘋果供應鏈當中 Lumentum 的獨家代工廠，穩懋今年股價漲幅二二七％，由八三元的低點一路上攻，十二月十二日創下三四○元高點壓回整理，市值也跟著股價水漲船高，由二○一六年的三七○億元，至今來到一一六五．八億元，膨脹了三．一五倍。

來源：《先探投資週刊》 1966 期

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