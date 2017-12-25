貿易戰要來了？美國對發展中國家貿易優惠即將失效

摘要：美國貿易優惠項目「普惠制」讓印度等發展中國家商品免關稅進入美國，它將在 12 月 31 日失效，而國會上周未能就延長該制度達成一致。多方人士擔心，美國政府不會更新這一貿易優惠制度。

美國挑起的貿易爭端愈演愈烈之際，下一個爆發點很有可能是在新興市場：美國一項創設於上世紀 70 年代的貿易協議普惠制，將在今年 12 月 31 日失效。

近期，超過 350 家企業和協會發函，敦促國會在到期日之前批准更新普惠制。他們在信函中估計，如果國會未能更新普惠制有效期，那麼企業們將被迫在新使用稅制下，支付超過每天 200 萬美元的稅費。

然而，據英國《金融時報》報導，儘管共和黨人和民主黨人都表示，他們支持普惠制並將試圖讓它起死回生，但上周國會未能就延長該制度達成一致。如果國會最終不批准延期，該項目將自動終止。

目前，川普 (Donald Trump) 支持者正施加越來越大的壓力，要求普惠制協議徹底消亡。

普惠制 (Generalized System of Preferences) 建立於 1974 年，初衷是為了幫助發展中國家發展出口產業， 受益國家出口到美國的產品關稅要低於 WTO 制度下最惠國的關稅。按照該制度，美國對來自 133 個發展中國家的進口商品給予零關稅待遇。

對於美國及普惠制對象國的小企業推進供應鏈全球化來說，普惠制尤其重要。

批評者認為，印度等國長期濫用普惠制，無視其規則，過去數十年來未能履行它們在協議下的義務——給予美國企業互惠准入。而以往的美國政府在執行這些規則方面過於寬鬆。

普惠制最近一次到期是在 2013 年 7 月 31 日，當時國會未能通過將該制度延長至 2015 年 7 月 31 日。這造成了災難性的後果。美國服裝和鞋類協會總裁兼 CEO Rick Helfenbein 當時稱，估計有 44% 的美國普惠制企業放慢招聘，22% 的企業降薪，13% 的企業被迫裁員。

此後，時任總統歐巴馬簽署法案將該制度有效期延長至 2017 年。然而，當時那次普惠制有效期更新花費了將近 2 年時間。

『新聞來源／華爾街見聞』