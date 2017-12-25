UN通過對北韓新一輪制裁，削減燃油進口90%，未達川普百分之百要求

【財訊快報／陳孟朔】綜合外電報導，聯合國 (UN) 安理會一致通過決議，對北韓實施嚴厲新制裁，以回應北韓 11 月 29 日最新洲際導彈測試。北韓當時宣稱該導彈可打到美國本土。據哥倫比亞廣播公司 (CBS) 報導，美國駐聯合國大使海莉 22 日投票之後說：「(制裁)向平壤發出毫不含糊的信息，即進一步的挑釁將招致進一步的懲罰和孤立。」此次決議沒有達到川普政府追求的目標，即禁止北韓所有的石油進口，以及凍結北韓政府和金正恩的國際資產。但是安理會一致通過的決議顯示，北京在跟華盛頓合作，增加對北韓政權的經濟壓力。



決議將北韓的原油進口限制在每年 400 萬桶，並將精煉石油產品，包括柴油和煤油的進口限制在每年 50 萬桶，這相當於削減了進口燃油的 90%。燃油對北韓經濟很重要。



決議並禁止北韓出口食品、機械、電子設備、土壤、石頭、木材和船隻。決議還禁止所有國家向北韓出口工業設備、機械、交通工具和工業金屬。



新決議也禁止北韓勞工赴海外工作，擔憂海外勞工的收入被用來支持北韓核計劃和導彈計劃。決議也要求所有國家在 12 個月內遣返北韓勞工。



此次制裁是安理會對北韓 11 月 29 日的導彈測試做出反應。北韓當天發射迄今為止最強大的洲際彈道導彈，宣稱可以打到美國本土的任何地方，這是北韓今年的第 20 次導彈發射，引發人們擔憂北韓將很快擁有攻擊美國本土的核導彈。



美國起草這份決議，並在分發給安理會成員國之前跟中方進行協商。決議指出，北韓在通過欺騙性海上行為，非法出口煤炭和其它被禁物品，以及通過船—船轉移的方式非法獲取石油。



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