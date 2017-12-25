影／不只是聖誕節國防部影片提醒勿忘行憲紀念日

12 月 25 日是西洋的聖誕節，同時也是我國的行憲紀念日，國防部發言人臉書專頁公布珍貴的行憲紀念日影片，提醒國人在街頭洋溢著耶誕氛圍的時刻，也不要忘記這來不易的民主憲政。

這段由軍聞社珍藏的影片指出，民國 36 年 12 月 25 日政府三讀通過中華民國憲法，落實三民主義思想與民主憲政的體制，成為亞洲地區自由民主之先驅。今日國人在享受耶誕佳節的愉悅氣氛時，更應體認民主憲政的得來不易，抱持珍惜及感恩的心情，共同紀念先賢先烈為民主自由，堅持憲政的犧牲和付出。



中華民國建國 106 年的奮鬥歷史，其實就是一部力求實施憲政的奮鬥史，自民國 36 年 12 月 25 日正式施行憲法以來，始終朝向民主自由的目標邁進。國軍官兵在我國憲政實施的過程中，一直是維護憲法施行的最堅定力量，從東征、北伐、剿共、抗日，一直以來國軍始終為捍衛國家安全，保護民主憲政的火炬，犧牲生命在所不惜。尤其國軍完成「軍隊國家化」的腳步，為憲法實施提供最穩固的保障。



影片內容指出，我國的憲政成就與榮耀是屬於每一位國人，在紀念「行憲紀念日」七十週年的光輝日子，國人更應珍惜民主憲政各項建設的成就，而以憲法守護者為職責的國軍，更要以堅定的信心遵守憲法，戮力戰訓本務，捍衛中華民國主權，作為民主自由與國家安全的堅強後盾。

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