聯合國通過新制裁 北韓揚言報復舉手國家 中俄剉咧等

聯合國針對北韓加速武器發展祭出新一輪嚴厲制裁，將削減將近 90% 的北韓能源出口。北韓昨日抨擊此行動是「戰爭行為」，形同對北韓進行徹底的經濟封鎖，並揚言懲罰支持制裁的國家。

《星島日報》報導，針對北韓在上月底成功測試新型州際彈道飛彈 (ICBM) 一事，聯合國安全理事會上周五 (22 日) 一致通過由美國起草的最新制裁案，限制對北韓提供至關重要的煉油製品和原油，包括 2018 年 1 月起北韓柴油及煤油等精煉油品的進口將限制在 1 年 50 萬桶內，原油進口總數則限制在 400 萬桶內，相當於北韓近 90% 的石油精煉油品進口都遭禁。並強制各國遣返北韓外勞，切斷北韓賺取外匯機會。

北韓朝中社昨 (24) 日發布外務省聲明：「我們斷然反對聯合國最新制裁…… 因為這強烈侵犯我們共和國的主權，並且是摧毀朝鮮半島與更大區域和平及穩定的戰爭行為。」

北韓還矢言將「更強力」繼續推動武器計畫，以「形成與美國間的武力均衡」。聲明寫道：「我們將進一步鞏固我方用於自衞的核威懾，建立與美國的實際武力均衡，從根本上根絕美國核威脅、敲詐和敵對行動。」

北韓的聲明還說，投票贊成聯合國最新制裁的國家，將面臨平壤的報復行動。「那些舉手贊成這份『制裁決議』的國家，應該為決議造成的一切後果負起全部責任。我們也將永遠永遠確保他們為所為付出沉重代價。」北韓主要盟邦中國也支持這波制裁。

這是北韓今年第 3 度遭國際制裁，且北韓主要盟邦中國和俄羅斯都支持這波制裁。

南韓統一部官員日前透露，金正恩可能宣布北韓已完成「國家核武」，北韓之後可能發表要怎麼實現經濟成長和開發核武並列的「並行政策」。