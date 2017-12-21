北韓駭客搞的鬼？南韓比特幣交易所Youbit二度遭駭 聲請破產

知情人士透露，南韓調查人員正調查，北韓可能捲入南韓比特幣交易所倒閉事件。

南韓虛擬貨幣交易所 Youbit 今年 4 月曾遭受駭客攻擊，約有 4000 個比特幣遭竊取，週二當地時間清晨 4 點 35 分再度遭受駭客攻擊，造成總資產 17% 的損失，因此宣布關門停業，並聲請破產。

南韓媒體報導，國家情報院曾指控今年 4 月的攻擊事件即與北韓駭客有關，而週二的行動推測是 4 月攻擊事件的延伸。但消息人士也說，雖然懷疑是北韓駭客所為，但也不排除有其他可能。

《華爾街日報》稍早曾報導，調查人員發現，有跡象顯示 Youbit 受攻擊事件的背後有北韓駭客的影子，但警方和南韓網路安全局發言人均無法立即發表評論。

美國網路安全研究機構 FireEye Inc. 資深分析師 Luke McNamara 表示，近來北韓駭客軍隊關注加密貨幣與其交易所，而「恰好」南韓 Youbit 交易所就被攻擊了。

McNamara 表示，這個行動只是北韓整體策略的一小部分，他們至少自 2016 年就開始布局，主要利用間諜活動來竊取資金。

本週稍早，美國白宮就直指攻擊全球數百萬電腦的「想哭 (WannaCry)」病毒出自北韓之手，北韓應負全責。 (詳見報導)

為了獲得經濟利益和戰略利益，北韓越來越擅長電腦大戰，今年北韓駭客也曾侵入竊取美國和南韓軍事計劃，據稱台灣的遠東銀行也遭北韓盜轉 6000 萬美元，目前尚有 16 萬美元未追回。