【香港地產】中原：一手金額已創歷史新高 首度升穿2,000億元

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至12月19日，2017年全年一手私人住宅買賣登記暫錄18,030宗及2,341.7億元。預測全年錄約18,375宗及2,385億元，比較2016年全年的16,561宗及1,869.4億元，分別上升11.0%及27.6%。一手金額首度升穿2,000億元水平，已經創1996年有記錄以來的二十二年歷史新高，而一手宗數已經創2007年18,943宗後的十年新高。

按月方面，截至12月19日，2017年12月份一手私人住宅買賣登記暫錄805宗及121.0億元。預測全月錄約1,150宗及165億元，將較11月的1,401宗及206.2億元，分別下跌17.9%及20.0%。一手登記連續5個月企穩一千宗高水平以上，反映發展商仍然積極推售新盤。

截止至12月19日，2017年12月份登記宗數最高的新盤為南昌站匯璽II，暫錄260宗，總值33.0億元。何文田皓畋暫錄88宗，位列第二，總值13.1億元。沙田薈蕎暫錄63宗，排名第三位，總值3.6億元。





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